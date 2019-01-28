«Кусаюсь»: Ксения Собчак выложила фото себя на цепи

В последнее время публикации Ксении Собчак вызывают неоднозначную реакцию ее подписчиков. На днях телеведущая опубликовала в своем Инстаграме очередное странное фото.

1 2 3 4 5 Ксения Собчак удивила подписчиков фотографией, на которой она прикована к цепи

Недавно Ксения Собчак подверглась критике из-за провокационного фото на фоне православных книг. Фолловеры телеведущей оставили под публикацией немало негативных комментариев. На днях знаменитость поделилась в своем микроблоге новым неоднозначным снимком.

На опубликованной фотографии видно, как Ксения позирует в вечернем платье. При этом на шее у нее висит железная цепь.

Столь странное фото Собчак дополнила не менее странной подписью: «На цепи. Кусаюсь» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).



Многие фолловеры телеведущей раскритиковали ее пост. «Позорище!», «Скудоумие. Отписываюсь», «Ошейник глупости», — писали они. Однако некоторые посчитали фото интересным. «Задумка фотографа шикарна», «Очень стильно и красиво», «Супер образ», «Шикарное фото», — писали они. Впрочем, ни на один из комментариев Ксения отвечать не стала, поэтому что она хотела сказать этой фотографией, остается загадкой.