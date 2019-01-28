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Мария Порошина готова выйти из декрета через месяц после родов

11 января 45-летняя Мария Порошина стала мамой в пятый раз. Однако уже сейчас актриса готовится к возвращению на сцену. На днях стала известна точная дата выхода Порошиной из декрета.

Многодетная мама Мария Порошина родила долгожданного сына чуть больше двух недель назад. Однако в декретном отпуске актриса задерживаться не собирается.

Как сообщает издание «Комсомольская правда», уже 23 февраля Мария выйдет на сцену, чтобы сыграть в антрепризном спектакле.

Надо сказать, что и до появления ребенка на свет актриса удивляла своих поклонников трудолюбием и работоспособностью. В первые 5 месяцев беременности Мария снималась в сериале «Челночницы» и играла в спектаклях вплоть до 7 месяца. 

Напомним, у Порошиной также есть четыре дочери: 22-летняя Полина от Гоши Куценко, 13-летняя Серафима, 8-летняя Аграфена и 2-летняя Глафира от Ильи Древнова. Воспитывать девочек Марии помогают три няни.

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28 января 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Starface, Persona Stars, PhotoXPress.ru, Legion-Media.ru
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Мария Порошина

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Помолодела она. Выглядит хорошо. А вот что через месяц на работу - совсем не айс. Видать папаша ребенка отказывается ее обеспечивать в декрете, значит рожала для себя. По слухам отец ребенка какой-то влиятельный чел с одного из центральных каналов, потому и странно что он ее в декрете не собирается обеспечивать.

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