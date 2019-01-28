Мария Порошина готова выйти из декрета через месяц после родов

Многодетная мама Мария Порошина родила долгожданного сына чуть больше двух недель назад. Однако в декретном отпуске актриса задерживаться не собирается.
Надо сказать, что и до появления ребенка на свет актриса удивляла своих поклонников трудолюбием и работоспособностью. В первые 5 месяцев беременности Мария снималась в сериале «Челночницы» и играла в спектаклях вплоть до 7 месяца.
Напомним, у Порошиной также есть четыре дочери: 22-летняя Полина от Гоши Куценко, 13-летняя Серафима, 8-летняя Аграфена и 2-летняя Глафира от Ильи Древнова. Воспитывать девочек Марии помогают три няни.