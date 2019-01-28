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Анастасия Тарасова выложила селфи с осветленными волосами

Анастасия Тарасова редко экспериментируют со своей внешностью — уже много лет она верна темному цвету волос. Судя по всему, 24-летней модели все же захотелось кардинальных перемен.
  • Анастасия Тарасова (Костенко)
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    Анастасия Тарасова опубликовала фотографию, на которой продемонстрировала непривычный цвет волос
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Анастасия Тарасова не входит в число тех знаменитостей, которые регулярно прибегают к бьюти-манипуляциям. У модели с детства была темная шевелюра, и перекрашиваться в рыжий или блонд она никогда не стремилась. Однако на днях жена 31-летнего Дмитрия Тарасова всерьез задумалась о кардинальной смене имиджа.

Молодая мама опубликовала в инстаграм-историях селфи, на котором предстала с осветленной шевелюрой.

Анастасия спросила у фолловеров, что они думают о таком преображении. Большинство подписчиков сошлись во мнении, что супруге известного футболиста гораздо лучше с естественным цветом волос.

Действительно ли Тарасова перекрасилась в блондинку, в настоящее время можно только догадываться — фотографии с другого ракурса она пока не публикует. Многие поклонники предполагают, что модель просто-напросто решила узнать, как будет выглядеть с другим цветом волос, поэтому и воспользовалась специальным приложением.

А как вы считаете, идет ли Анастасии Тарасовой блонд?  

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28 января 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Instagram
Теги

Анастасия Тарасова (Костенко), Дмитрий Тарасов

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