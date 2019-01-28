Меган Маркл заставила принца Гарри рано вставать и пристраститься к ЗОЖ, из-за чего он стал «угрюмым и нервным»

34-летний Принц Гарри во всем следует примеру своей 37-летней жены Меган Маркл. После женитьбы на экс-актрисе внук Елизаветы II соблюдает режим дня и правильно пытается. Инсайдеры рассказали, как эти перемены отразились на настроении герцога Сассекского.

1 2 3 4 5 Благодаря Меган Маркл принц Гарри начал вести здоровый образ жизни

Еще несколько лет назад принц Гарри обожал фастфуд и часто посещал шумные вечеринки, на которых алкоголь лился рекой. После знакомства с Меган Маркл молодого человека словно подменили: он отказался от вредных привычек и целиком пересмотрел своей рацион, а также начал регулярно заниматься в тренажерном зале.



Герцог Сассекский не делал себе поблажек даже во время новогодних праздников. Все ради того, чтобы любимая женщина была счастлива.

«Никогда не думал, что Гарри увлечется йогой. Он хорошо выглядит. Но, уверен, иногда ему все же хочется сходить в бар с друзьями», — рассказал один из приятелей герцога журналу Vanity Fair.

Кстати, теперь по примеру жены младший брат принца Уильяма просыпается ни свет ни заря, хотя раньше мог лежать в кровати до обеда. «Гарри придерживается такого режима только из-за Меган», — поведал другой источник корреспонденту издания. А журналисты портала Page Six узнали, как перемены в личной жизни отразились на характере принца. По инсайдерской информации, в последнее время принц стал нервным и теперь с ним очень тяжело работать.