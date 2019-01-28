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«Быть предателем сложнее всего»: Соколовский публично попросил прощения у своей жены

Летом прошлого года Влад Соколовский и Рита Дакота разошлись. За прошедшие полгода 27-летний певец осознал ошибки прошлого и решил извиниться перед матерью своей годовалой дочери Мии.

В августе 2018 года Рита Дакота сообщила, что разводится с Владом Соколовским из-за его многочисленных измен. Певица ясно давала понять, что не простит предавшего ее мужа. Пока артистка жаловалась поклонникам на проблемы в семейной жизни, экс-солист группы «БиС» предпочитал ничего не комментировать.

Однако в последнее время молодой человек часто анализирует расставание с супругой и его причины.

28 января Влад решил извиниться перед Ритой за причиненную ей боль, причем сделал это публично. Он посвятил выпускнице «Фабрики звезд-7» пост в Инстаграме.

«Без всяких там вокруг да около, я прошу прощения... В первую очередь у своей жены и дочери! Естественно, я бы не стал делать это тут, на мой взгляд, есть вещи исключительно личные. Надеюсь, те слова, что я в последний раз сказал Рите, дошли до ее сердца. Я прошу прощения у своей семьи и всех наших близких людей, которым пришлось очень нелегко из-за моих пороков и слабостей. Простите за ту боль и разочарование, через которые вам пришлось пройти по моей вине», — начал Соколовский (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Музыкант отметил, что работает над собой, хотя порой ему и бывает и сложно. Соколовский также извинился перед фолловерами в соцсети за то, что не всегда был с ними искренен. По словам Влада, в прошлом его обманывали близкие, но сложнее всего — самому быть предателем.

«Я разрушил своими руками самое лучшее, что было в моей жизни, и расплачиваюсь за это. К великому сожалению, я не могу взять весь сегодняшний опыт и изменить свое прошло», — написал певец.

Влад Соколовский заявил, что сделал определенные вывод. Артист пообещал себе, что больше никогда не предаст любимых людей.  

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28 января 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Instagram
Теги

Влад Соколовский, Рита Дакота, Все о разводе Риты Дакоты и Влада Соколовского

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Сколько можно? Мыльная опера уже какая то.

  • Да уж. Все уже поняли, что это постановочное шоу, пора заканчивать эту глупую историю.

  • Вот безсовестные! Хотите денег - идите на завод, зачем обманом зарабатывать?

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