Пятимесячный сын Анастасии Шубской и Александра Овечкина уже плавает в океане

На днях 25-летняя Анастасия Шубская и 33-летний Александр Овечкин улетели на Кубу. Знаменитые супруги взяли с собой в путешествие и маленького сына Сергея.

1 2 3 4 5 6 Анастасия Шубская вместе с семьей отдыхает на Кубе

В августе прошлого года Анастасия Шубская и Александр Овечкин стали родителями мальчика, которого назвали Сергеем. Молодая мама крайне редко публикует фотографии малыша на своей странице в Инстаграме. Однако на днях жена известного хоккеиста решила исправить эту ситуацию. Анастасия поделилась снимком подросшего сына со своими подписчиками в соцсети. На фото, сделанном во время семейного отдыха, ребенок запечатлен со спины.

«Влюблена в эту фотографию», — так подписала знаменитость кадр, на котором маленький Сережа покоряет просторы океана в спасательном круге.

Поклонники Шубской отметили, что ее сын в свои пять месяцев уже очень самостоятельный и прекрасно держится на воде. «Плывет в свое самое лучшее будущее», «Райское место для малыша», «Счастье плывет к вам», «Действительно класс! Малышу такое раздолье», — написали фолловеры в комментариях к посту.



Отметим, что в настоящее время Анастасия вместе со своими родными наслаждается каникулами на солнечной Кубе. Компанию знаменитости составили не только муж и сын, но и отец Кирилл, сестры Анна и Мария, а также племянники.