Хабиба Нурмагомедова дисквалифицировали на девять месяцев за потасовку после боя с Конором Макгрегором

Атлетическая комиссия штата Невада вынесла в отношении бойцов смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. За массовую потасовку после боя 6 октября 2018-го спортсменов дисквалифицировали и оштрафовали на крупную сумму.

1 2 3 4 5 6 октября 2018-го состоялся бой между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым

6 октября прошлого года в Лас-Вегасе состоялся бой между бойцами смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Этот поединок между двумя сильнейшими бойцами современности не зря называли «боем века», смотрели его, кажется, все без исключения. Наш соотечественник в этой схватке оказался сильнее. В четвертом раунде он провел удушающий прием, после чего противнику пришлось сдаться. Но самое интересное началось уже после боя.



Одержав досрочную победу над ирландцем, россиянин вступил в словесную перепалку с тренерами соперника, после чего перелез через сетку октагона и спровоцировал массовую драку. В конфликт пришлось вмешаться полицейским Невады.



29 января ТАСС сообщил, что Атлетическая комиссия штата Невада вынесла вердикт в отношении Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

Так, российского бойца дисквалифицировали на 9 месяцев. Нурмагомедову также придется выплатить штраф в размере 500 тысяч долларов. По словам источника, срок дисквалификации отсчитывается с 6 октября и может быть сокращен до полугода, если Хабиб станет участником социальной программы против насилия.



А вот его соперник Конор Макгрегор дисквалифицирован на шесть месяцев и оштрафован на 50 тысяч долларов. Кроме того, российские бойцы Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов, которые также участвовали в потасовке после боя 6 октября, получили дисквалификацию на год и штрафы в размере 25 тысяч долларов.