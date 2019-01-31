Какие прозвища члены британской королевской семьи придумали друг для друга

Представители династии Виндзоров обычно сдержанно ведут себя на публике и обращаются друг к другу официально. Однако в непринужденной обстановке титулованные особы используют забавные прозвища.

1 2 3 4 5 Почти все представители монаршей семьи имеют прозвища

Члены правящей семьи Великобритании за редким исключением производят впечатление чопорных и консервативных людей. Но королевские инсайдеры утверждают, что это мнение ошибочно — на самом деле Виндзоры мало чем отличают от незнатных людей. Родственники Елизаветы II, например, придумывают забавные или ласковые прозвища друг для друга. Причем сама монархиня ничего не имеет против никнеймов внутри семьи.



Как сообщает британская газета The Daily Mail, 37-летняя Кейт Миддлтон в последнее время в шутку называет своего мужа Принц «Лысик» из-за его редеющей шевелюры. К счастью, у герцога Кембриджского нет проблем с чувством юмора и самооценкой — он спокойно относится к прозвищу, придуманному супругой. К тому же Уилл и сам часто обращается к любимой женщине не по имени. Принц называет жену Герцогиня Дулиттл с намеком на то, что та не любит нагружать себя работой. Но обычно он более ласков и обращается к любимой, то как к Детке, то как к Крошке.

Известно, что в прошлом Кэтрин звала отца своих детей Большой Уилли.

У старшего сына пары Джорджа тоже уже есть прозвища. Родители называют мальчика Пи Джи, а вот дедушка Чарльз обращается к нему очень ласково — просто Джорджи.



Королева Елизавета II тоже не осталась без никнеймов. Когда принц Уильям был маленьким, он называл бабушку Гэри, поскольку не мог выговорить слово «бабушка». С похожей проблемой столкнулся и малыш Джордж, который зовет прабабушку Гэн-Гэн.



Разумеется, и у принца Гарри с Меган Маркл есть прозвища. Свекр зовет герцогиню Сассекскую Вольфрамом, из-за ее сильного характера. Гарри в семье называют то Поттером в честь главного героя книг Джоан Роулинг, то Громитом, то Флэшем. Принц Чарльз также не остался без никнейма. Прозвище Фред ему придумала Камилла Паркер Боулз. Изначально это было сделано для того, чтобы никто не догадался об их романе. Как мы знаем, не помогло.