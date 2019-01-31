Эвелина Бледанс отказывается встречаться с младшей сестрой, отсидевшей в тюрьме

В 2017 году Диану Бледанс, младшую сводную сестру актрисы и телеведущей Эвелины Бледанс, приговорили к двум годам лишения свободы. Женщину признали виновной в контрабанде запрещенных препаратов. На днях стало известно, что знаменитая родственница Дианы не хочет видеться с ней.

1 2 3 4 5 Эвелина Бледанс не хочет видеть свою сводную сестру Диану

В конце 2016 года сводная сестра Эвелины Бледанс Диана объявила о том, что смертельно больна — у нее диагностировали цирроз печени. Актриса помогала родственнице и собирала средства ей в помощь.



Однако в начале 2017-го выяснилось, что Диана решала не только проблемы со здоровьем, но и с правосудием — ее задержали при попытке перевезти через российскую границу таблетки, содержащие сильнодействующее запрещенное вещество. На Бледанс-младшую было заведено уголовное дело, и в том же году ее приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. После этого Эвелина прекратила все общение с Дианой.



«Последний раз мы с Дианой общались, когда поздравили друг друга с Пасхой. Она ничего не говорила о своих проблемах с законом. Видимо, посчитала, что эта информация не для меня. Я не буду предпринимать никаких действий и как-то ей помогать», — высказывалась тогда Бледанс в одном из интервью.

На днях Диана Бледанс стала гостьей программы «Пусть говорят». В студии она сообщила, что недавно вышла на свободу и теперь хочет встретиться Эвелиной, но знаменитая сестра на контакт не идет.

«Я отбывала наказание за контрабанду сильнодействующих медицинских веществ. Не наркотических, не психотропных — это обезболивающие. Когда я проходила границу, эти препараты в количестве двух пластинок были у меня в сумке. У меня их изъяли и открыли уголовное дело. Я себе их купила, потому что у меня постоянные боли», — призналась Бледанс-младшая.



Появившаяся в студии дочь Дианы Даниэлла высказалась об Эвелине: «Через десять дней после того, как маму осудили, я не услышала ни звонка, ни письма от своей тети. Потом я уже увидела интервью с ней, где услышала, что она больше не будет общаться со своей сестрой». Сестра Бледанс и ее дочь уточнили, что не просят у звезды материальной поддержки.



В надежде, что Эвелина сжалится и все же захочет встретиться, Диана обратилась с ней экрана: «Элечка, я очень прошу тебя, пойми меня, прими меня такой, какая я есть. Дай мне шанс пообщаться с тобой без камер».

