Инсайдеры: Брэд Питт переживает, что его 10-летняя дочь Вивьен все сильнее напоминает Анджелину Джоли

Отношения между знаменитой парой Питт-Джоли все еще накалены. Особенно тяжело экс-супругам наблюдать взросление своих биологических детей, которые все больше напоминают им друг друга.

1 2 3 4 5 Брэду Питту нелегко осознать, что его дочь Вивьен похожа на Анджелину Джоли

Брэд Питт и Анджелина Джоли никак не могут развестись уже почти три года. Верные поклонники очень надеются, что паре нелегко дается разрыв по той причине, что они все еще любят друг друга — однако на деле звезды уже долгое время не могут поделить совместное имущество. Что же касается опеки над детьми — этот вопрос был решен только в конце прошлого года.

Сейчас дети Питта и Джоли почти все время проводят с матерью, поэтому при каждой новой встрече Брэд замечает, как они подросли и изменились.

Недавно источник, близкий к семье, рассказал порталу HollywoodLife, что актер обеспокоен тем, что 10-летняя Вивьен становится все больше похожа на свою звездную мать.



«Брэду тяжело осознавать, что Вивьен становится копией Анджелины, потому что любое упоминание о бывшей жене пробуждает в нем бурю эмоций. Несмотря на это, он до сих пор считает, что Джоли — одна из самых красивых женщин, которых он когда-либо встречал. Поэтому в глубине души он рад, что дети похожи на свою мать», — поведал инсайдер.



Кстати, сама Энджи тоже довольна тем фактом, что Шайло и близнецы Нокс и Вивьен похожи на ее супруга — причем не только внешностью, но и характером. Остается только радоваться, что звезды уважают друг друга — хотя бы в таком ключе.