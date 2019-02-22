Фотография, игра на флейте, садоводство: о каких талантах и умениях умалчивает Кейт Миддлтон

Прекрасная жена, заботливая и внимательная мама, икона стиля, благотворительница — именно такой знают Кейт Миддлтон большинство ее поклонников. Вопреки распространенному мнению, герцогиня Кембриджская живет не только интересами своей влиятельной семьи. У Кэтрин немало необычных хобби и врожденных способностей, которые она умудряется развивать даже с тремя малышами. Об этих талантах мы сегодня и поговорим.

1 2 3 ... 25 Девушка с камерой

С королевской семьей рады сотрудничать лучшие фотографы мира. Это вполне предсказуемо: официальные портреты представителей монаршей династии украсят любое портфолио. Если раньше титулованные особы обращались исключительно к профессионалам, то теперь некоторые из них и сами не прочь взять в руки камеру — результат получается настолько достойным, что порой эти снимки публикуют в Сети. Именно так уже много лет поступает Кейт Миддлтон. Она увлеклась фотографией еще в юности, поэтому и решила поступать на факультет истории искусств в престижном Сент-Эндрюсском университете, где, как известно, в нулевых познакомилась со своим будущим мужем принцем Уильямом

Журналисты британских СМИ неоднократно обвиняли Кейт Миддлтон в недобросовестном исполнении королевских обязанностей. Дескать, герцогиня, выросшая в обеспеченной семье, не привыкла утруждать себя большими объемами работы, а на уме у нее один лишь шопинг и мечты об очередных каникулах на закрытом острове Мюстик... Недоброжелательно настроенные представители прессы, возможно, отчасти правы, но, поверьте, интересы будущей королевы-консорт не ограничиваются и никогда не ограничивались лишь этим.

Кэтрин с юных лет была увлеченной, творческой натурой. В свое время она, кажется, перепробовала чуть ли не все: занималась спортом и музыкой, участвовала в постановках драматического кружка, танцевала, пела.

При этом Кейт всегда ответственно относилась к учебе — не отвлекали даже влюбленности, которых в подростковом возрасте у нее в принципе было не так уж и много. Видимо, еще в юности она решила не размениваться по мелочам и дожидаться своего принца, но об этом мы вам и так уже рассказывали.



Во время учебы в школе и колледже Миддлтон была настоящей звездой. Все потому, что она принимала участие в большинстве спортивных соревнований, в которых чаще всего одерживала победу. Кэтрин занимала пост капитана женской команды по хоккею, играла в волейбол, теннис и даже устанавливала атлетические рекорды.



Однако интересы Кэтрин никогда не ограничивались одним только спортом… Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Предлагаем вам в очередной раз убедиться в этой прописной истине на примере 37-летней жены принца Уильяма.