В интернете стартовала немая эстафета

Московский дуэт брата и сестры «MONMART» презентовал сингл «Немая»

Новый трек рассказывает историю двух влюбленных, чьи отношения находятся на грани. Это история о том, что не всегда мы правильно понимаем друг друга. А порой кажется, что просто не слышим. Будто говорим в пустоту. Брат и сестра решили обратить внимание на эту проблему в общении между людьми. В особенности это важно, потому что в мире более 360 миллионов человек, которые действительно страдают сегодня глухотой или нарушением слуха. И на фоне их проблем наши, связанные с недопониманием или нежеланием понять друг друга, кажутся мелочью.

«Мы хотим привлечь внимание к людям, которых мы не слышим, но они слышат нас, и доказать им, что в мире нет ничего невозможного. Весь мир может заговорить на их языке», - рассказывают солисты дуэта, брат и сестра Ефим и Лиза.



В связи с этим «MONMART» запускает в социальных сетях челлендж - #немаяэстафета.

• Запиши на видео любое послание своему другу. Без слов, с помощью жестов объясни смысл своего сообщения.

• Отметь друга из другого города на видео, в тексте поста напиши только #немаяэстафета. Пусть друг и весь мир поймут тебя без слов.



«Мы всегда хотели сделать что-то важное и значимое, надеюсь, сингл «Немая» и эстафета, которую мы запускаем с выходом этого трека, получит отклик в сердцах людей и заставит задуматься их о том, что происходит вокруг. Возможно, наш челлендж поможет некоторым решит свои недопонимания со второй половиной, другом или родственниками», - делится брат и сестра.



13 марта дуэт «MONMART» приглашает всех на свой концерт-презентацию, который состоится в легендарном клубе «16 ТОНН».