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Бабушка вольного поведения: как Елизавета II сама нарушала правила королевского протокола

Не проходит и недели без того, чтобы зарубежные СМИ не сообщили об очередном «проступке» Меган Маркл, уже признанной самой злостной нарушительницей королевского протокола. Однако и главный судья в этом вопросе — Елизавета II — позволяет себе вольности в трактовке правил, по которым живут члены монаршей семьи. Woman.ru напоминает, в каких случаях королева Великобритании превышает свои полномочия и пренебрегает протоколом. 
  • Кейт Миддлтон, Принц Уильям, Принцесса Шарлотта Елизавета Диана, Принц Джордж Александр Луи, Принц Луи
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    Решила, что ее правнуки будут носить титул принцев и принцесс

    В 2012-м Елизавета II подписала указ, согласно которому ее правнуки — дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма — станут принцами и принцессами. Казалось бы, а как иначе? Но королевские эксперты утверждают, что, не будь этой поправки, почетное звание носил бы только их старший сын, 5-летний Джордж. А 4-летняя Шарлотта и 9-месячный Луи стали бы всего лишь «леди» и «лордом», соответственно
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Во многих моментах Елизавета II смягчила многовековые правила королевской семьи и пошла на уступки своим родственникам, нарушая заведенный несколько столетий назад порядок. Кроме того, Ее Величество, несмотря на свою чопороность, о которой ходят легенды, не раз прощала окружающим грубейшие ошибки в общении с собой.

На самом же деле Елизавета II, в глазах многих людей являющаяся самым консервативным человеком из ныне живущих, частенько идет на поводу у современных технологий и делает все, чтобы образ ее семьи стал более простым и понятным для жителей всего мира. Про то, как английская королева стала едва ли не первой «правонарушительницей» среди Виндзоров, читайте в нашей галерее.  

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03 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Getty Images, REX Features/Fotodom.ru, Legion-Media.ru
Теги

Принц Чарльз, Принц Луи, Принц Луи

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Я бы не отказалась от такой бабушки)))

  • Великая женщина!

  • Ужас и кошмар по сути. Обычные бренные люди, две руки, две ноги, а изображают из себя инопланетян особенных. Не дотронься прям до святыни, обидится. 21 век на дворе, а они приседания глупейшие требуют, спрашивать их надо, можно ли жениться. Спасибо, что казнь отменили.

  • Гость

    Великая женщина!

    Ага, не то что Меган Маркл😂😂

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