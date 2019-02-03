Бабушка вольного поведения: как Елизавета II сама нарушала правила королевского протокола

Не проходит и недели без того, чтобы зарубежные СМИ не сообщили об очередном «проступке» Меган Маркл, уже признанной самой злостной нарушительницей королевского протокола. Однако и главный судья в этом вопросе — Елизавета II — позволяет себе вольности в трактовке правил, по которым живут члены монаршей семьи. Woman.ru напоминает, в каких случаях королева Великобритании превышает свои полномочия и пренебрегает протоколом.

1 2 3 ... 24 Решила, что ее правнуки будут носить титул принцев и принцесс

В 2012-м Елизавета II подписала указ, согласно которому ее правнуки — дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма — станут принцами и принцессами. Казалось бы, а как иначе? Но королевские эксперты утверждают, что, не будь этой поправки, почетное звание носил бы только их старший сын, 5-летний Джордж. А 4-летняя Шарлотта и 9-месячный Луи стали бы всего лишь «леди» и «лордом», соответственно

Во многих моментах Елизавета II смягчила многовековые правила королевской семьи и пошла на уступки своим родственникам, нарушая заведенный несколько столетий назад порядок. Кроме того, Ее Величество, несмотря на свою чопороность, о которой ходят легенды, не раз прощала окружающим грубейшие ошибки в общении с собой.



На самом же деле Елизавета II, в глазах многих людей являющаяся самым консервативным человеком из ныне живущих, частенько идет на поводу у современных технологий и делает все, чтобы образ ее семьи стал более простым и понятным для жителей всего мира. Про то, как английская королева стала едва ли не первой «правонарушительницей» среди Виндзоров, читайте в нашей галерее.

