9 красавиц советского кино, которые могли стать суперзвездами, но их карьера не сложилась

«Морозко», «Большая перемена», «31 июня» — все хорошо знают эти легендарные советские фильмы. А вот имена актрис, в них сыгравших, помнят совсем немногие. Казалось бы, эти женщины благодаря внешности и талантам могли стать дивами отечественного кинематографа, однако вместо этого они бесследно исчезли с экранов.

1 2 3 ... 28 Наталья Седых (70 лет)

Когда-то в СССР девочки мечтали вырасти и быть такими же нежными и трепетными, как Настенька из культовой советской сказки «Морозко». Благодаря этой роли Наталья Седых обрела невероятную популярность. Однако от дальнейших проектов актриса упорно отказывалась и после своего триумфа — к удивлению всей страны — быстро перестала сниматься в кино



Советские киноактрисы славились своей природной красотой, статью и мастерством перевоплощения. Им на экране безоговорочно «верили», в жизни их боготворили, про них слагали легенды и мечтали хотя бы раз увидеть своими глазами. Билеты на их фильмы раскупались с молниеносной скоростью, десятки тысяч поклонников день и ночь писали им письма в надежде получить ответ. Это одна сторона медали, но есть и другая.

Далеко не все справились с испытаниями, на которые так щедра киноиндустрия — со всеми ее интригами, тонкостями и негласными правилами, не говоря о жесточайшей актерской конкуренции.

Одни актрисы преодолели все невзгоды и продолжили путь к славе, другие в одночасье пропали с экранов. А ведь могли еще долгие годы радовать зрителя не только интересными, глубокими ролями, но и своей невероятной красотой.



Мы решили вспомнить девять прекрасных героинь советского кино, для которых вкус славы оказался слишком горьким. Взлетев ввысь, они не сумели там удержаться — к нашему огромному сожалению.