9 красавиц советского кино, которые могли стать суперзвездами, но их карьера не сложилась

- Наталья Седых (70 лет)Когда-то в СССР девочки мечтали вырасти и быть такими же нежными и трепетными, как Настенька из культовой советской сказки «Морозко». Благодаря этой роли Наталья Седых обрела невероятную популярность. Однако от дальнейших проектов актриса упорно отказывалась и после своего триумфа — к удивлению всей страны — быстро перестала сниматься в киноСмотреть галерею
Советские киноактрисы славились своей природной красотой, статью и мастерством перевоплощения. Им на экране безоговорочно «верили», в жизни их боготворили, про них слагали легенды и мечтали хотя бы раз увидеть своими глазами. Билеты на их фильмы раскупались с молниеносной скоростью, десятки тысяч поклонников день и ночь писали им письма в надежде получить ответ. Это одна сторона медали, но есть и другая.
Одни актрисы преодолели все невзгоды и продолжили путь к славе, другие в одночасье пропали с экранов. А ведь могли еще долгие годы радовать зрителя не только интересными, глубокими ролями, но и своей невероятной красотой.
Мы решили вспомнить девять прекрасных героинь советского кино, для которых вкус славы оказался слишком горьким. Взлетев ввысь, они не сумели там удержаться — к нашему огромному сожалению.