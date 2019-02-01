Стас Костюшкин, Анна Семенович и Данила Козловский в Инстаграме: самые интересные снимки недели

На прошедшей неделе мы выяснили, чем во время отпуска занимается Тимоти, кто борется за внимание Ирины Шейк и что россияне измеряют Филиппом Киркоровым.

1 2 3 ... 13 Рэпер Face устал от критики и осуждения в России и решил уехать куда-нибудь подальше, например, на необитаемый остров... Но, судя по выражению мордочки обезьянки, ей он тоже не совсем по душе

Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.