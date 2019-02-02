Внук Пугачевой просит у фанатов денег для съемок видео на свою песню в Лос-Анджелесе

Никита Пресняков никогда не пользовался протекцией своих знаменитых родственников. Даже ради осуществления своих творческих замыслов он не стал обращаться за помощью к звездной родне, а попросил поддержки у поклонников.

1 2 3 4 5 Никита Пресняков попросил фанатов поддержать его группу Multiverse и стать со-продюсерами новой композиции

27-летний внук Аллы Пугачевой привык всего добиваться самостоятельно — это касается и творчества. Никита Пресняков решил продолжить семейную традицию и стать музыкантом. Но, в отличие от родни, молодой человек исполняет музыку в жанре рок. Несколько лет назад артист основал собственную группу Multiverse и теперь активно раскручивает ее.

На днях Пресняков-младший обратился к своим поклонникам с просьбой финансово поддержать коллектив.

Никита сообщил на своей странице в Инстаграме, что его команда участвует в специальном проекте и надеется на победу.



«Его цель — собрать минимальное количество вложений, которых хватит на запись релиза и видео в Лос-Анджелесе! С настоящими профессионалами! Если мы все вместе объединимся и соберем нужную сумму, то у нашей песни появится шанс заявить о себе во всем мире!» — написал музыкант в соцсети (орфография и пунктуация сохранены).



Многие поклонники Никиты Преснякова поддержали его инициативу и пожелали ему успехов.