«Берегла брак до последнего»: брат Ани Лорак высказался о разводе певицы

На днях Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу официально перестали быть мужем и женой. Бывшие супруги не дают никаких комментариев на эту тему, однако брат певицы пролил свет на ситуацию.

1 2 3 4 5 Старший брат Ани Лорак Игорь Куек (крайний слева) прокомментировал ее развод с Муратом Налчаджиоглу

31 января стало известно о том, что брак 40-летней Ани Лорак и 41-летнего Мурата Налчаджиоглу был расторгнут. Певица и бизнесмен не пришли на очередное судебное заседание, тем не менее их просьба была удовлетворена. Сообщалось, что бывшие супруги еще не договорились об опеке над общей дочерью, 7-летней Софией.



Однако брат Ани Игорь Куек называет этот вопрос решенным. Мужчина не сомневается, что племянница будет жить с его сестрой. «Тут уже логично, что она мама, она ее воспитывает. Она имеет возможность дать все, что ей нужно для развития и воспитания», — поделился родственник звезды с изданием ТСН.



Куек подчеркнул, что Лорак не запрещает бывшему мужу видеться с дочерью. Артистка только рада, что бизнесмен принимает активное участие в жизни девочки.

Игорь также сообщил, что Ани изо всех сил старалась сохранить семью.

Однако со временем отношения Лорак и Налчаджиоглу сошли на нет. «Она берегла, как могла. Это была ее жизнь, любовь. Она берегла брак до последнего, пыталась его держать до последнего», — заявил журналистам старший брат знаменитости.



По словам мужчины, немаловажную роль в разрыве супругов сыграло и расстояние. Певица сейчас много времени проводит в России, а предприниматель работает на Украине.