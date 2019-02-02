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«Берегла брак до последнего»: брат Ани Лорак высказался о разводе певицы

На днях Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу официально перестали быть мужем и женой. Бывшие супруги не дают никаких комментариев на эту тему, однако брат певицы пролил свет на ситуацию.
  • Ани Лорак с братьями
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    Старший брат Ани Лорак Игорь Куек (крайний слева) прокомментировал ее развод с Муратом Налчаджиоглу
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31 января стало известно о том, что брак 40-летней Ани Лорак и 41-летнего Мурата Налчаджиоглу был расторгнут. Певица и бизнесмен не пришли на очередное судебное заседание, тем не менее их просьба была удовлетворена. Сообщалось, что бывшие супруги еще не договорились об опеке над общей дочерью, 7-летней Софией.

Однако брат Ани Игорь Куек называет этот вопрос решенным. Мужчина не сомневается, что племянница будет жить с его сестрой. «Тут уже логично, что она мама, она ее воспитывает. Она имеет возможность дать все, что ей нужно для развития и воспитания», — поделился родственник звезды с изданием ТСН.

Куек подчеркнул, что Лорак не запрещает бывшему мужу видеться с дочерью. Артистка только рада, что бизнесмен принимает активное участие в жизни девочки.

Игорь также сообщил, что Ани изо всех сил старалась сохранить семью.

Однако со временем отношения Лорак и Налчаджиоглу сошли на нет. «Она берегла, как могла. Это была ее жизнь, любовь. Она берегла брак до последнего, пыталась его держать до последнего», — заявил журналистам старший брат знаменитости.

По словам мужчины, немаловажную роль в разрыве супругов сыграло и расстояние. Певица сейчас много времени проводит в России, а предприниматель работает на Украине.

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02 февраля 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Мурат Налчаджиоглу

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