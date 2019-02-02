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Ирина Хакамада рассказала Наталье Водяновой о воспитании «особенной» дочери

Ирина Хакамада не раз подчеркивала, что гордится успехами своей дочери Марии Сиротинской, появившейся на свет с синдромом Дауна. В новом интервью политик поведала о том, как растила своего младшего ребенка.
  • Ирина Хакамада, Мария Сиротинская
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    Ирина Хакамада рассказала, каких метод придерживалась в воспитании дочери, родившейся с синдромом Дауна
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63-летняя Ирина Хакамада приложила немало усилий для того, чтобы ее 21-летняя дочь Мария Сиротинская смогла вести нормальную жизнь. Дело в том, что при рождении девочке диагностировали синдром Дауна. Первые годы жизни ребенка общественный деятель не афишировала эту информацию. Когда же Мария подросла, Ирина Муцуовна стала выводить ее в свет, учила держаться на публике. Старания не прошли даром: сегодня девушка учится в колледже, занимается творчеством и встречается с молодым человеком по имени Влад.

В интервью Наталье Водяновой для журнала Marie Claire Ирина Хакамада рассказала о методиках воспитания «особенного» ребенка.

По словам политика, счастье таких детей зависит не только от того, в какой среде они обитают, но и от готовности родителей взять на себя ответственность.

Известный публицист и ее муж Владимир Сиротинский сделали все для того, чтобы Мария с юных лет уверенно чувствовала себя в обществе. Девочка посещала самый обычный детский сад, а затем — общеобразовательную школу. Параллельно с этим она занималась с профессором Еленой Антоновной Стребелевой, которая специализируется на помощи детям с аутизмом, с синдромом Дауна.

«Я быстро поняла, что таких детей в обыкновенных школах просто терпят. <…> Ребенка запускают в общий класс, программа идет своим ходом, он ничего не успевает, не получает знаний. Мы дотянули до восьмого класса, но тут Елена Антоновна сказала: ''Ира, гордыню придется смирить. Девочку надо отдавать в специализированный колледж''. Я ответила: ''Мне вообще на себя и общественное мнение плевать, главное, чтобы Маше было весело''», — рассказала Хакамада.

Политик рада, что некоторое время дочь все же проучилась в обычной школе. Ирина Муцуовна считает, что благодаря этому Мария стала социально активной.
По словам Хакамады, благодаря дочери ей легче справляться жизненными трудностями. «Переживала я долго и много. Но со временем осознала, что уже не я Машу тащу, а Маша меня вытаскивает из любой ямы», — поделилась общественный деятель с моделью.

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02 февраля 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Instagram, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Ирина Хакамада, Мария Сиротинская

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