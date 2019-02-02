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11-летняя дочь Даны Борисовой заявила в соцсетях, что поссорилась с матерью и сбежала из дома

Не так давно 42-летняя Дана Борисова жаловалась на поведение своей дочери Полины. Судя по всему, конфликт между матерью и ребенком обострился. Поздно вечером 1 февраля девочка написала в Инстаграме, что ушла из дома.

В конце января Дана Борисова рассказывала своим подписчикам в соцсети, что крайне недовольна поведением своей единственной дочери Полины. Знаменитость сетовала на то, что девочка начала нецензурно выражаться. В воспитательных целях телеведущая решила временно не брать ребенка с собой на съемки.

Похоже, что выбранный Даной метод не сработал. На днях 11-летняя Полина, у которой есть собственный аккаунт в соцсети, сообщила фолловерам, что у нее возник конфликт с матерью.

«Много вопросов, почему не выкладываешь фотки с мамой? Ответ прост! Мы поссорились, я психанула и ушла из дома. Такое уже было, когда мама пришла домой с чуваком из ''Давай поженимся'' (он меня бесил). Я взяла рюкзак, деньги и ушла», — написала девочка (орфография и пунктуация автора сохранены).

В комментариях к посту пользователи Сети попросили ребенка не делать поспешных выводов и попытаться решить проблему, откровенно поговорив с родительницей. Прочитав высказывания фолловеров, девочка вспылила и назвала маму «хитрым человеком». Подписчики предположили, что Полина сильно сгущает краски из-за обиды.

Ситуация показалась многим неоднозначной. Интернет-пользователи даже предположили, что страницу Полины могли взломать недоброжелатели. К тому же через несколько часов после публикации пост был удален.

Поклонники Даны Борисовой не на шутку разволновались и стали спрашивать, все ли в порядке у нее в семье. В комментариях к одному из своих последних постов телеведущая сообщила, что серьезных поводов для беспокойства нет. Дочь в настоящее время находится у дедушки. Знаменитость предполагает, что Полина таким образом просто-напросто захотела привлечь к себе внимание. 

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02 февраля 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Instagram

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • А чего ещё можно ожидать от ребёнка, с травмированной психикой? Мать при ней употребляла запрещённые вещества, ребёнок видел ее в невменяемом состоянии, девочкой никто не занимался, в их квартире постоянно тусовались сомнительные личности, разные мужчины. Жалко девочку, очень(

  • Откровенно говоря, я бы тоже не была рада, если бы моя мама на весь интернет меня "воспитывала". Воспитанием дома надо заниматься, наедине с ребенком, а не выносить это все на общественность

  • Дочь Даны грубая, нахальная, избалованная девочка. Кто смотрел сторис Даны, знает, что дочка может запросто нахамить матери. Ей уже замечания из-за поведения делают на тех передачах, куда они приходят. Ох, чувствую, Дане придётся нелегко с такой доченькой...

  • давно писали, что доча истерит чуть что не по её. Дана ныла-ныла раньше, что редко дочь видит, ну вот на тебе!

  • Практически все в таком возрасте ссорились с родителями и «уходили» из дома. Уйдёшь, посидишь пару часиков во дворе, в подъезде или у подружки и домой идёшь.. или ещё лучше, если родители тут же бегать и искать начинают!)) А ты сидишь вредно спрятавшись и радуешься, что тебя ищут. Раздули из мухи слона. Ох уж эти социальные сети

  • Кому нужна эта Борисова.Кто она уже?Чем она сейчас занимается?Ее начинают уже забывать.Да кому охота обсуждать наркоманов.Вот и пиариться,думаю скоро у Малахова появиться за деньгами.

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