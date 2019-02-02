11-летняя дочь Даны Борисовой заявила в соцсетях, что поссорилась с матерью и сбежала из дома

В конце января Дана Борисова рассказывала своим подписчикам в соцсети, что крайне недовольна поведением своей единственной дочери Полины. Знаменитость сетовала на то, что девочка начала нецензурно выражаться. В воспитательных целях телеведущая решила временно не брать ребенка с собой на съемки.
«Много вопросов, почему не выкладываешь фотки с мамой? Ответ прост! Мы поссорились, я психанула и ушла из дома. Такое уже было, когда мама пришла домой с чуваком из ''Давай поженимся'' (он меня бесил). Я взяла рюкзак, деньги и ушла», — написала девочка (орфография и пунктуация автора сохранены).
В комментариях к посту пользователи Сети попросили ребенка не делать поспешных выводов и попытаться решить проблему, откровенно поговорив с родительницей. Прочитав высказывания фолловеров, девочка вспылила и назвала маму «хитрым человеком». Подписчики предположили, что Полина сильно сгущает краски из-за обиды.
Ситуация показалась многим неоднозначной. Интернет-пользователи даже предположили, что страницу Полины могли взломать недоброжелатели. К тому же через несколько часов после публикации пост был удален.
Поклонники Даны Борисовой не на шутку разволновались и стали спрашивать, все ли в порядке у нее в семье. В комментариях к одному из своих последних постов телеведущая сообщила, что серьезных поводов для беспокойства нет. Дочь в настоящее время находится у дедушки. Знаменитость предполагает, что Полина таким образом просто-напросто захотела привлечь к себе внимание.