11-летняя дочь Даны Борисовой заявила в соцсетях, что поссорилась с матерью и сбежала из дома

Не так давно 42-летняя Дана Борисова жаловалась на поведение своей дочери Полины. Судя по всему, конфликт между матерью и ребенком обострился. Поздно вечером 1 февраля девочка написала в Инстаграме, что ушла из дома.

1 2 3 4 5 6 7 Дочь Даны Борисовой сообщила подписчикам в соцсети о конфликте с матерью

В конце января Дана Борисова рассказывала своим подписчикам в соцсети, что крайне недовольна поведением своей единственной дочери Полины. Знаменитость сетовала на то, что девочка начала нецензурно выражаться. В воспитательных целях телеведущая решила временно не брать ребенка с собой на съемки.

Похоже, что выбранный Даной метод не сработал. На днях 11-летняя Полина, у которой есть собственный аккаунт в соцсети, сообщила фолловерам, что у нее возник конфликт с матерью.

«Много вопросов, почему не выкладываешь фотки с мамой? Ответ прост! Мы поссорились, я психанула и ушла из дома. Такое уже было, когда мама пришла домой с чуваком из ''Давай поженимся'' (он меня бесил). Я взяла рюкзак, деньги и ушла», — написала девочка (орфография и пунктуация автора сохранены).



В комментариях к посту пользователи Сети попросили ребенка не делать поспешных выводов и попытаться решить проблему, откровенно поговорив с родительницей. Прочитав высказывания фолловеров, девочка вспылила и назвала маму «хитрым человеком». Подписчики предположили, что Полина сильно сгущает краски из-за обиды.



Ситуация показалась многим неоднозначной. Интернет-пользователи даже предположили, что страницу Полины могли взломать недоброжелатели. К тому же через несколько часов после публикации пост был удален.



Поклонники Даны Борисовой не на шутку разволновались и стали спрашивать, все ли в порядке у нее в семье. В комментариях к одному из своих последних постов телеведущая сообщила, что серьезных поводов для беспокойства нет. Дочь в настоящее время находится у дедушки. Знаменитость предполагает, что Полина таким образом просто-напросто захотела привлечь к себе внимание.