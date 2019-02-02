Британка утверждает, что родила от несвободного Конора Макгрегора, и настаивает на проведении ДНК-теста

Конор Макгрегор и его возлюбленная Ди Девлин вместе уже больше 10 лет. На днях выяснилось, что боец смешанных искусств не всегда был верен матери своих двоих детей. Жительница Великобритании Терри Мюррей утверждает, что почти два года назад у нее была связь со спортсменом.

1 2 3 4 5 6 Жительница Великобритании Терри Мюррей заявила журналистам, что отцом ее годовалой дочери является Конор Макгрегор

В начале января этого года 30-летний Конор Макгрегор сообщил, что во второй раз стал отцом. Ребенка, пол которого по-прежнему не раскрывается, ему родила гражданская жена Ди Девлин. А недавно стало известно, что известный боец в действительности может быть папой не двух, а трех малышей.

Британка Терри Мюррей сообщила журналистам, что год назад родила дочь от спортсмена.

Девушка заявила, что познакомилась с темпераментным ирландцем в 2017 году в Ливерпуле. Макгрегор вместе с друзьями веселился в ночном клубе, позже к ним присоединились Мюррей и ее приятельницы. Один из знакомых спортсмена предложил симпатичной особе поехать с ними в гостиницу — там-то она и вспомнила, что так и не сделала селфи со знаменитостью.



«Я попросила его сфотографироваться вместе. Он обнял меня, и мы направились в спальню. Я не собиралась проводить с ним ночь. Понимала, что это плохо, ведь у него есть девушка. Потом подумала: ''Ведь это же сам Конор Макгрегор!''» — рассказала мисс Мюррей корреспонденту газеты The Mirror. Она также показала журналистам издания те самые совместные кадры.



По словам девушки, в ту ночь они не предохранялись. Через пару дней Конор вновь пригласил Терри к себе. К тому моменту британка уже выяснила, что избранница бойца находится на последних месяцах беременности, но отказывать ему не стала.

Через некоторое время Мюррей поняла, что ждет ребенка. Она сообщила об этом Конору Макгрегору, но тот проигнорировал ее.

В январе 2018-го на свет появилась малышка Клода. Молодая мама надеялась, что отец признает девочку, но этого не произошло. Боец утверждал, что никогда не был близок с девушкой и та якобы вообще занималась любовью с его другом.



Теперь Терри Мюррей настаивает на проведении ДНК-теста. По словам британки, она не преследует цели разбогатеть за счет знаменитости. «Мне не нужны его деньги. Я лишь хочу доказать, чтобы он является отцом Клоды. Я не вру», — сообщила молодая мама.



Терри утверждает, что до последнего не хотела публично говорить об этом, ведь надеялась все уладить один на один. Сейчас мисс Мюррей находится в плачевном положении: вместе с маленькой дочерью она живет у своей матери и пока не может найти работу.