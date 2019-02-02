Британка утверждает, что родила от несвободного Конора Макгрегора, и настаивает на проведении ДНК-теста

В начале января этого года 30-летний Конор Макгрегор сообщил, что во второй раз стал отцом. Ребенка, пол которого по-прежнему не раскрывается, ему родила гражданская жена Ди Девлин. А недавно стало известно, что известный боец в действительности может быть папой не двух, а трех малышей.
Девушка заявила, что познакомилась с темпераментным ирландцем в 2017 году в Ливерпуле. Макгрегор вместе с друзьями веселился в ночном клубе, позже к ним присоединились Мюррей и ее приятельницы. Один из знакомых спортсмена предложил симпатичной особе поехать с ними в гостиницу — там-то она и вспомнила, что так и не сделала селфи со знаменитостью.
«Я попросила его сфотографироваться вместе. Он обнял меня, и мы направились в спальню. Я не собиралась проводить с ним ночь. Понимала, что это плохо, ведь у него есть девушка. Потом подумала: ''Ведь это же сам Конор Макгрегор!''» — рассказала мисс Мюррей корреспонденту газеты The Mirror. Она также показала журналистам издания те самые совместные кадры.
По словам девушки, в ту ночь они не предохранялись. Через пару дней Конор вновь пригласил Терри к себе. К тому моменту британка уже выяснила, что избранница бойца находится на последних месяцах беременности, но отказывать ему не стала.
В январе 2018-го на свет появилась малышка Клода. Молодая мама надеялась, что отец признает девочку, но этого не произошло. Боец утверждал, что никогда не был близок с девушкой и та якобы вообще занималась любовью с его другом.
Теперь Терри Мюррей настаивает на проведении ДНК-теста. По словам британки, она не преследует цели разбогатеть за счет знаменитости. «Мне не нужны его деньги. Я лишь хочу доказать, чтобы он является отцом Клоды. Я не вру», — сообщила молодая мама.
Терри утверждает, что до последнего не хотела публично говорить об этом, ведь надеялась все уладить один на один. Сейчас мисс Мюррей находится в плачевном положении: вместе с маленькой дочерью она живет у своей матери и пока не может найти работу.