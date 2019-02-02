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Марат Башаров впервые прокомментировал новости об избиении жены

В конце прошлого года жена Марата Башарова попала в больницу с серьезной травмой. Брат Елизаветы утверждал, что на нее поднял руку муж. На днях актер наконец отреагировал на эти сплетни.

В российской прессе не раз писали о том, что у 44-летнего Марата Башарова вспыльчивый характер. В декабре 2018-го прошел слух о том, что звезда фильма «Движение вверх» поднял руку на свою 32-летнюю жену Елизавету. Брат девушки Федор Шевырков сообщил журналистам, что сестра попала в медицинское учреждение с закрытым переломом носа. Мужчина утверждал, что побои родственнице нанес ее же супруг.

Сама чета Башаровых эту информацию никак не комментировала. Однако 29 января Марат и Елизавета впервые после новостей об инциденте появились на публике. Супруги побывали на премьере фильма «Русский бес».

В новом выпуске программы «Ты не поверишь!» актер сообщил, что подобные новости — чистой воды выдумка.

«Мы читаем и сами смеемся над этой всей желтухой. Но, знаете, раз говорят — значит, помнят», — отметил Башаров в эфире шоу.

Журналисты также поинтересовались, что обо всем этом думает Елизавета. Мама двухлетнего Марселя не захотела обсуждать неприятную тему. Она лишь заявила, что слухи и сплетни ей надоели, поэтому попросила оставить ее наконец в покое. 

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02 февраля 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Instagram, Starface, Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Раз говорят - значит, помнят. Ок, спасибо, все понятно. Интересно, ее родственники , брат, мать сознательно врали или их в темную использовали?

  • Она терпила,а он домашний тиран. Это история стара как мир,и она плохо кончится,впрочем как и всегда.

  • На другом ресурсе прочитала,что она действительно обращалась в медучреждение с травмой,но тк заявления в полицию не было,то все сошло на нет. Ни брат,ни мать никогда не светились в СМИ, с чего бы им вдруг так развлекаться. И опровержения от них не было,что все это выдумки желтухи. Да,собственно,и Елизавета ничего не опровергла. С огнем играет (

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