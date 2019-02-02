Марат Башаров впервые прокомментировал новости об избиении жены

В конце прошлого года жена Марата Башарова попала в больницу с серьезной травмой. Брат Елизаветы утверждал, что на нее поднял руку муж. На днях актер наконец отреагировал на эти сплетни.

1 2 3 4 5 Марат Башаров опроверг слухи об избиении жены

В российской прессе не раз писали о том, что у 44-летнего Марата Башарова вспыльчивый характер. В декабре 2018-го прошел слух о том, что звезда фильма «Движение вверх» поднял руку на свою 32-летнюю жену Елизавету. Брат девушки Федор Шевырков сообщил журналистам, что сестра попала в медицинское учреждение с закрытым переломом носа. Мужчина утверждал, что побои родственнице нанес ее же супруг.



Сама чета Башаровых эту информацию никак не комментировала. Однако 29 января Марат и Елизавета впервые после новостей об инциденте появились на публике. Супруги побывали на премьере фильма «Русский бес».



В новом выпуске программы «Ты не поверишь!» актер сообщил, что подобные новости — чистой воды выдумка.

«Мы читаем и сами смеемся над этой всей желтухой. Но, знаете, раз говорят — значит, помнят», — отметил Башаров в эфире шоу.

Журналисты также поинтересовались, что обо всем этом думает Елизавета. Мама двухлетнего Марселя не захотела обсуждать неприятную тему. Она лишь заявила, что слухи и сплетни ей надоели, поэтому попросила оставить ее наконец в покое.