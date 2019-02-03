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Баста выразил соболезнования в связи со скоропостижной смертью Децла

3 февраля российские СМИ распространили печальную информацию: на 36-м году жизни умер Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл. Рэпер Баста, с которым у музыканта были непростые отношения, высказался о трагедии.

Рэпер Децл скоропостижно скончался после концерта в Ижевске. По предварительным данным, у артиста произошла остановка сердца. Многие коллеги исполнителя выражают соболезнования его семье. В стороне не остался и Василий Вакуленко, которого широкая публика знает как Басту.

«Не стало Кирилла Толмацкого. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий, искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят. Это большое несчастье. Светлая память», — написал исполнитель хита «Сансара» на своей странице в Инстаграме (орфография и пунктуация автора сохранены).

Отношения Децла и Басты нельзя было назвать приятельскими. Напомним, что в 2016 году между знаменитостями возникла конфликтная ситуация. Толмацкий жаловался на шум из-за вечеринок в ночном клубе Вакуленко. Артист не смог промолчать и оскорбил популярного исполнителя нулевых в соцсети. Кирилл не выдержал и подал в суд на Василия, которому впоследствии пришлось выплачивать компенсацию.  

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03 февраля 2019
Текст Woman.ru
Фото Instagram, Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Блин, как же так? Такой молодой... Я хоть и не была поклонницей, но помню в юности его клипы крутили, вся страна его знала. Соболезнования семье.

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