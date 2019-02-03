«Хотел бы инсценировать свою смерть в 35»: в Сети обсуждают архивное интервью Децла

3 февраля российские СМИ распространили печальное известие: на 36-м году жизни умер рэпер Децл. В связи с трагическим событием поклонники артиста вспоминают цитаты из его старых интервью. Музыкант говорил, что задумывался об инсценировке собственной гибели.

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Скоропостижная кончина Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, шокировала весь российский шоу-бизнес. Коллеги и фанаты скорбят об ушедшем из жизни исполнителе, вспоминают его композиции, перечитывают старые интервью. В одном из них музыкант заявлял, что, возможно, инсценирует свою смерть после 35 лет.

В 2015-м Кирилл Толмацкий вновь заговорил на эту тему.

«Когда-то я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет — надо подумать над этой темой», — делился артист с воронежским информагентством «Галерея Чижова».



Теперь поклонники Децла называют эти интервью пророческими. Музыкант умер после концерта в Ижевске. По предварительной версии, произошла остановка сердца. Прибывшим в заведение врачам не удалось спасти Толмацкого. Исполнителю хитов «Письмо» и «Вечеринка» было всего 35 лет. У него остались жена Юлия и сын-подросток Тони.