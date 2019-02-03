Эммануил Виторган высказался об откровенном интервью Ксении Собчак на тему личной жизни

На днях Ксения Собчак наконец прокомментировала слухи о проблемах в браке с Максимом Виторганом в откровенной беседе с Дмитрием Борисовым. Свекр телеведущей Эммануил Виторган отреагировал на ее признания, сделанные в программе «Эксклюзив».

1 2 3 4 5 Эммануил Виторган прокомментировал откровенное интервью своей невестки Ксении Собчак

Последние несколько недель журналистам российских СМИ и поклонникам Ксении Собчак и Максима Виторгана не дают покоя сплетни о разладе в семье. Так называемые инсайдеры даже утверждали, что после драки актера с режиссером Константином Богомоловым его отец Эммануил Гедеонович якобы ничего не хотел слышать о невестке. Судя по всему, источники распространили ложную информацию.



На днях в эфире Первого канала было показано откровенное интервью 37-летней журналистки, во время которого она затронула и тему личной жизни.

Виторган-старший посмотрел этот выпуск передачи «Эксклюзив» и рассказал в Инстаграме, что думает о поступке супруги сына

«Ксюша, дорогая! Прекрасное интервью на 1-ом. Достойное, искреннее... какая ты и есть в жизни!» — написал Эммануил Гедеонович на своей странице в соцсети (орфография и пунктуация автора сохранены).



Отметим, что в разговоре с Борисовым Собчак заявила, что Виторган навсегда останется для нее близким человеком — независимо от обстоятельств.