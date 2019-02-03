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Меган Маркл нарушит королевскую традицию, пригласив на роды доулу

Герцог и герцогиня Сассекские активно готовятся к появлению на свет первенца. Источники из окружения титулованных супругов утверждают, что Меган Маркл наняла доулу — помощницу, оказывающую эмоциональную поддержку во время родов.

В апреле этого года в семье 37-летней Меган Маркл и 34-летнего принца Гарри появится первый ребенок. К рождению малыша супруги готовятся основательно: ведут здоровый образ жизни, заканчивают ремонт в своей новой резиденции Фрогмор-коттедж.

Пока неизвестно, где точно будут проходить роды. По одной из версий, малыш или малышка появится на свет в больнице Фримли-парк, по другой — дома. Теперь же источники в королевских кругах и вовсе утверждают, что Меган намерена рожать в госпитале Святой Марии — именно там появились все трое детей Кейт Миддлтон.

Как сообщают инсайдеры, герцогиня Сассекская решила пригласить на роды профессиональную помощницу, обеспечивающую комфортную атмосферу, — доулу.

Таким образом жена принца Гарри нарушит давнюю традицию — члены британской монаршей семьи уже несколько веков не обращались к подобным специалистам.

«Меган хочет сосредоточиться на позитивной энергии во время родов. Она верит, что это поможет ей», — поведал информатор журналу US Weekly.

Корреспонденты британской газеты The Daily Mail вычислили женщину, которая, вероятнее всего, будет присутствовать при этом событии. Доулу зовут Лорен Мишон. По слухам, она уже начала проводить беседы с принцем Гарри о том, как вести себя на родах и что говорить жене в процессе.   

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03 февраля 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Getty Images

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