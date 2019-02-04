В день своего 37-летия Вера Брежнева снялась топлес

3 февраля Вере Брежневой исполнилось 37 лет. В свой день рождения певица опубликовала в Инстаграме видеоролик, снятый на Мальдивах, на котором предстала лишь в одной юбке.

1 2 3 4 5 3 февраля Вере Брежневой исполнилось 37 лет

Вера Брежнева — настоящая труженица. Кажется, знаменитость успевает все: и вести активную концертную деятельность, и участвовать в различных съемках, и заниматься саморазвитием. Перевести дух и отдохнуть от тяжелого графика Брежнева отправилась на Мальдивы. Там же звезда и отметила свое 37-летие.

В свой день рождения артистка порадовала поклонников в Инстаграме пикантным видео, на котором предстала топлес.

В ролике Брежнева прогулялась по пляжу в одной юбке, прикрывая руками грудь. «Оглядываясь назад...» — подписала публикацию Вера (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).



Поклонники восхитились красотой певицы и поспешили поздравить ее с днем рождения: «Идеальные ноги, идеальная фигура! С днем рождения, Вера!», «С днем рождения, великолепная женщина», «Вера, какая же вы прекрасная! Будьте счастливы!». Многие фолловеры также отметили, что певица находится в прекрасной форме.

