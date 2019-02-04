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В день своего 37-летия Вера Брежнева снялась топлес

3 февраля Вере Брежневой исполнилось 37 лет. В свой день рождения певица опубликовала в Инстаграме видеоролик, снятый на Мальдивах, на котором предстала лишь в одной юбке. 

Вера Брежнева — настоящая труженица. Кажется, знаменитость успевает все: и вести активную концертную деятельность, и участвовать в различных съемках, и заниматься саморазвитием. Перевести дух и отдохнуть от тяжелого графика Брежнева отправилась на Мальдивы. Там же звезда и отметила свое 37-летие.

В свой день рождения артистка порадовала поклонников в Инстаграме пикантным видео, на котором предстала топлес.

В ролике Брежнева прогулялась по пляжу в одной юбке, прикрывая руками грудь. «Оглядываясь назад...» — подписала публикацию Вера (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). 

Поклонники восхитились красотой певицы и поспешили поздравить ее с днем рождения: «Идеальные ноги, идеальная фигура! С днем рождения, Вера!», «С днем рождения, великолепная женщина», «Вера, какая же вы прекрасная! Будьте счастливы!». Многие фолловеры также отметили, что певица находится в прекрасной форме. 

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04 февраля 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Instagram

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2 комментария Добавить комментарий
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  • 37? Возраст наконец-то сдвинулся с мёртвой точки? Глядишь, через десяток годиков и сороковник прорвётся!

  • Ну сейчас начнется! "На самом деле ей 68!" И тому подобное. Она 82-го года, 37 ей. В первых клипах Виа Гры 2003-2004 годов ей явно не 30 было, а как раз 20 с небольшим.

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