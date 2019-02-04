Звезды шоу-бизнеса и знаменитые друзья почтили память Децла

Российский рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, известный широкой публике под псевдонимом Децл, ушел из жизни в ночь на 3 февраля. Друзья и близкие музыканта выразили соболезнования в связи со скоропостижной смертью музыканта.

1 2 3 ... 18 Алла Пугачева: «Да что же это такое?! Мальчик мой, куда же ты ушел?»

3 февраля в российских СМИ появилась трагичная новость. Продюсер Александр Толмацкий сообщил о том, что на 36-м году жизни умер его старший сын, выступавший под псевдонимом Децл. «Кирилла больше нет», — написал мужчина в Фейсбуке. Позже информация о смерти артиста появилась и на его официальной странице во «ВКонтакте».



По словам директора Павла Беленца, рэпер скончался после концерта в Ижевске. «После выступления пошел в гримерку, через несколько минут ему стало плохо. Предварительная информация — у него произошла остановка сердца, и он умер», — сообщил Беленец изданию «Известия».



Звезды отечественного шоу-бизнеса, потрясенные новостью о скоропостижной смерти Децла, поспешили выразить свои соболезнования родным и близким музыканта, а также почтили его память, разместив публикации в Инстаграме.

