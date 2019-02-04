3 февраля в российских СМИ появилась трагичная новость. Продюсер Александр Толмацкий сообщил о том, что на 36-м году жизни умер его старший сын, выступавший под псевдонимом Децл. «Кирилла больше нет», — написал мужчина в Фейсбуке. Позже информация о смерти артиста появилась и на его официальной странице во «ВКонтакте».
По словам директора Павла Беленца, рэпер скончался после концерта в Ижевске. «После выступления пошел в гримерку, через несколько минут ему стало плохо. Предварительная информация — у него произошла остановка сердца, и он умер», — сообщил Беленец изданию «Известия».
Звезды отечественного шоу-бизнеса, потрясенные новостью о скоропостижной смерти Децла, поспешили выразить свои соболезнования родным и близким музыканта, а также почтили его память, разместив публикации в Инстаграме.
Звезды шоу-бизнеса и знаменитые друзья почтили память Децла
3 февраля в российских СМИ появилась трагичная новость. Продюсер Александр Толмацкий сообщил о том, что на 36-м году жизни умер его старший сын, выступавший под псевдонимом Децл. «Кирилла больше нет», — написал мужчина в Фейсбуке. Позже информация о смерти артиста появилась и на его официальной странице во «ВКонтакте».
Реклама
Жалоба
Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:Правила публикации комментариев к статьям
Жалоба отправлена модератору
Страница закроется автоматически
через 5 секунд
Новое на Woman.ru
- Звезды шоу-бизнеса и знаменитые друзья почтили память Децла
- 36-летняя Анна Седокова назвала себя толстой, глупой, но счастливой
- В день своего 37-летия Вера Брежнева снялась топлес
- Меган Маркл нарушит королевскую традицию, пригласив на роды доулу
- Эммануил Виторган высказался об откровенном интервью Ксении Собчак на тему личной жизни
Форум: звёзды
Новое за неделю
Популярное за неделю