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Муж Екатерины Архаровой объяснил свое таинственное исчезновение

28 января Екатерина Архарова рассказала, что уже вторые сутки ее супруг Артем не выходит на связь. На следующий день стало известно, что он нашелся, правда, о том, где был мужчина, не сообщалось. На днях Илясов все же назвал причину своего отсутствия.

28 января 43-летняя Екатерина Архарова сообщила о том, что ее муж Артем Илясов бесследно пропал. Актриса написала об этом в своем Инстаграме в надежде получить информацию о местонахождении супруга. Мужчина вышел из их семейного кафе «Раиса Захарна» вечером 26 января и не вернулся.

«Телефон выключен. Человек пропал бесследно. Ни дома, ни на работе, ни у друзей не появлялся», — написала под постом обеспокоенная Екатерина (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены). Актриса также обратилась с просьбой к подписчикам сообщить любую информацию, которая поможет найти пропавшего мужа. 

Уже на следующий день Екатерина сообщила фолловерам, что нашла своего супруга. Правда, где мужчина был все эти дни, уточнять не стала. 

А вот сам Артем все же рассказал о том где пропадал три дня. «Решил провести время с друзьями, отправился к ним, отдохнули, вернулся. Не понимаю, в чем проблема. Телефон разрядился, был за городом. Я взрослый человек, к чему все эти вопросы», — цитирует слова Илясова издание «Московский комсомолец»

Мужчина также попросил сотрудников полиции не проводить проверку по заявлению жены, так как никаких противоправных действий в отношении него не совершалось. 

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04 февраля 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Instagram, Legion-Media.ru

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24 комментария Добавить комментарий
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  • в чем проблема он спрашивает??????Явно не предупредив жену (иначе она бы не искала его по всей Москве высунув язык), он пропадает на 3 дня, и даже не затрудняется придумать что-то более логичное, чем телефон сел)))) Видимо у всей компании его друзей тоже сели телефоны))) и память отшибло на номер жены)))Плут-он и в арфике плут)))

  • Мда..то есть он считает абсолютно нормальным пропадать на 3 дня.И отмазка такая детская-мобильный разрядился..Бывший муж таким же был. .Вряд ли этот брак надолго.

  • Ахаха🤣а чё жена то не в курсах была🤣Нуу клоуны....

  • Жена сходит с ума..3 ночи не спит,его разыскивает. .а он с друзьями завис и телефон отключил. .С одной стороны-банально, с другой-жалко Катю..опять черт те во что вляпалась.

  • Высставил ее глупой. Не думаю, что это был пиар. Не везёт ей на мужчин.

  • мдаа, нуачетакова?)))смешно

  • ???????? Он маленький мальчик что ли?

  • Шта??? Ну и цинизм. Выставил свою жену... прилюдно вытер о неё ноги. А я за него переживала, думала, вдруг и вправду с человеком что-то случилось🤦🏽‍♀️ Фу, одним словом

  • В библиотеке был человек, зачитался...

  • С таким уровнем ответственности магазин надо закрывать,вдруг продукты испорченные положит в салат,а что такого -то."Хорошая" реклама их магазину. АхааахааХАА. Затусил с любовницей ,забыл предупредить жену

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