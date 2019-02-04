Муж Екатерины Архаровой объяснил свое таинственное исчезновение

28 января Екатерина Архарова рассказала, что уже вторые сутки ее супруг Артем не выходит на связь. На следующий день стало известно, что он нашелся, правда, о том, где был мужчина, не сообщалось. На днях Илясов все же назвал причину своего отсутствия.

1 2 3 4 5 В конце января у Екатерины Архаровой пропал муж

28 января 43-летняя Екатерина Архарова сообщила о том, что ее муж Артем Илясов бесследно пропал. Актриса написала об этом в своем Инстаграме в надежде получить информацию о местонахождении супруга. Мужчина вышел из их семейного кафе «Раиса Захарна» вечером 26 января и не вернулся.



«Телефон выключен. Человек пропал бесследно. Ни дома, ни на работе, ни у друзей не появлялся», — написала под постом обеспокоенная Екатерина (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены). Актриса также обратилась с просьбой к подписчикам сообщить любую информацию, которая поможет найти пропавшего мужа.

Уже на следующий день Екатерина сообщила фолловерам, что нашла своего супруга. Правда, где мужчина был все эти дни, уточнять не стала.

А вот сам Артем все же рассказал о том где пропадал три дня. «Решил провести время с друзьями, отправился к ним, отдохнули, вернулся. Не понимаю, в чем проблема. Телефон разрядился, был за городом. Я взрослый человек, к чему все эти вопросы», — цитирует слова Илясова издание «Московский комсомолец».



Мужчина также попросил сотрудников полиции не проводить проверку по заявлению жены, так как никаких противоправных действий в отношении него не совершалось.

