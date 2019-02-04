Муж Екатерины Архаровой объяснил свое таинственное исчезновение

28 января 43-летняя Екатерина Архарова сообщила о том, что ее муж Артем Илясов бесследно пропал. Актриса написала об этом в своем Инстаграме в надежде получить информацию о местонахождении супруга. Мужчина вышел из их семейного кафе «Раиса Захарна» вечером 26 января и не вернулся.
«Телефон выключен. Человек пропал бесследно. Ни дома, ни на работе, ни у друзей не появлялся», — написала под постом обеспокоенная Екатерина (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены). Актриса также обратилась с просьбой к подписчикам сообщить любую информацию, которая поможет найти пропавшего мужа.
А вот сам Артем все же рассказал о том где пропадал три дня. «Решил провести время с друзьями, отправился к ним, отдохнули, вернулся. Не понимаю, в чем проблема. Телефон разрядился, был за городом. Я взрослый человек, к чему все эти вопросы», — цитирует слова Илясова издание «Московский комсомолец».
Мужчина также попросил сотрудников полиции не проводить проверку по заявлению жены, так как никаких противоправных действий в отношении него не совершалось.