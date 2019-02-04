Александр Гудков снялся для журнала в женских колготках на голое тело

Александр Гудков никогда не скрывал, что не видит ничего плохого в ношении женской одежды. Более того, артист нередко примеряет платья, юбки и туфли на каблуках в шоу Comedy Woman.
«В моде наступил гендерный коммунизм. Отныне, товарищи, в гардеробе все общее и его можно и нужно делить на двоих: и кружево, и юбки, и пайетки, и микрошорты, и колготки, и трусы, и усы», — заявляет издание.
В фотосъемке для журнала актриса и шоумен примерили на себя несколько образов. В частности, на одном из фото они предстали в лайкровых колготках и без нижнего белья. «Мне не стыдно с тобой, тебе не стыдно со мной. И как-то все пошло-поехало и едет до сих пор. В колготках — пожалуйста! Без трусов — пожалуйста! Поцеловать черепаху? Давайте сюда!» — обратился Гудков к Тарасовой.
А что вы думаете об этих экстравагантных образах Александра?