Александр Гудков снялся для журнала в женских колготках на голое тело

35-летний шоумен Александр Гудков известен своими весьма эпатажными выходками. Так, например, в февральском номере журнала «Собака» юморист предстал в непривычных для мужского гардероба нарядах.

1 2 3 4 5 Аглая Тарасова и Александр Гудков стали героями материала о моде без гендерных различий

Александр Гудков никогда не скрывал, что не видит ничего плохого в ношении женской одежды. Более того, артист нередко примеряет платья, юбки и туфли на каблуках в шоу Comedy Woman.

В февральском номере журнала «Собака» Александр Гудков вместе с Аглаей Тарасовой стали героями съемки о моде без гендерных различий.

«В моде наступил гендерный коммунизм. Отныне, товарищи, в гардеробе все общее и его можно и нужно делить на двоих: и кружево, и юбки, и пайетки, и микрошорты, и колготки, и трусы, и усы», — заявляет издание.



В фотосъемке для журнала актриса и шоумен примерили на себя несколько образов. В частности, на одном из фото они предстали в лайкровых колготках и без нижнего белья. «Мне не стыдно с тобой, тебе не стыдно со мной. И как-то все пошло-поехало и едет до сих пор. В колготках — пожалуйста! Без трусов — пожалуйста! Поцеловать черепаху? Давайте сюда!» — обратился Гудков к Тарасовой.



А что вы думаете об этих экстравагантных образах Александра?