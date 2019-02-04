«Фабрик» было много, а карьера сложилась у единиц": Юлианна Караулова рассказала о телешоу

О танцах
Мы сейчас готовим новую концертную программу, в которой я, скорее всего, буду очень много танцевать. Поэтому я сейчас активно занимаюсь.
О концертном туре
Даты будут постепенно появляться в моих официальных группах. Стартуем уже в апреле. На концертах в Москве (11 апреля) и Питере (20 апреля) зрители могут ожидать много сюрпризов. Фиты пока обсуждаются, пока не хочу раскрывать всех подробностей.
О клипе «Маячки»
Мы решили снять нестандартное видео, я знала, что будут неоднозначные реакции. Честно говоря, первое время после выхода клипа я очень расстраивалась, потому что таких мнений было слишком много. Но этого стоило ожидать.
О новом клипе
Клип на песню «Лучший враг» мы выпустим в ближайшее время. Возможно, это случится уже в феврале.
О шоу «Ты супер!» и «Битва талантов»
Раньше все было по-другому, потому что не было такого количества информации, не было соцсетей. Было ТВ, и весь интертейнмент был сконцентрирован там. И это был своеобразный трамплин: ты выходишь после проекта, а тебя узнают на улице. Но «Фабрик» было много, а карьера сложилась у единиц. Если говорить о детях-участниках этих проектов, надо понимать, что большая ответственность тут лежит на родителях. Если они настраивают ребенка, что либо ты побеждаешь, либо это конец твоей жизни, то это травма. А если ты делаешь все «по фану», то получаешь опыт нахождения на сцене, общения с зрителями и жюри.
Об экстрасенсах
Я получила огромное удовольствие, когда я сидела на шоу про фокусников. В конце даже разрыдалась, в такой шок меня все это повергло. Некоторые ребята, которые там участвовали, действительно связаны с магией.