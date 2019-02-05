«Между чувствами и карьерой я выбрал второе»: в своей книге Дима Билан расскажет, почему до сих пор одинок

В конце февраля 37-летний Дима Билан представит на суд поклонников свою книгу под названием «Планета Билан. Исповедь о том, как найти свое предназначение». В рукописи певец расскажет о пути к успеху и о том, почему он так и не нашел свою любовь.

1 2 3 4 5 В своей новой книге Дима Билан поведает о том, почему так и не обрел счастье в личной жизни

Уже довольно долгое время личная жизнь 37-летнего Димы Билана остается тайной за семью замками. После расставания с моделью Еленой Кулецкой, на которой артист почти женился, в отношениях с другими девушками он замечен не был.

В интервью Билан редко комментировал свою личную жизнь и лишь коротко отвечал, что статус свободного мужчины его более чем устраивает.

Однако певец все же решил рассказать, почему он до сих пор одинок. В своей книге «Планета Билан. Исповедь о том, как найти свое предназначение» Дима признался, что карьера ему важнее, чем отношения. «Я цинично препарировал свою любовь и привязанности — анализировал себя и избранниц, то притягивал, то, напротив, отбрасывал... А когда ситуация вынуждала выбирать между чувствами и карьерой, я предпочитал второе. Всегда», — заявил Билан в своей рукописи.



По словам певца, к такому решению он пришел не сразу. «Сначала я наивно рассчитывал усидеть на двух стульях: быть внимательным бойфрендом и трудолюбивым музыкантом одновременно. Те эмоции, та любовь, что заполнила меня до краев, стоила того, чтобы за нее бороться... Отключал телефон и пропадал на несколько дней. Потом были крики Юрия Шмильевича Айзеншписа, срочные концерты и репетиции, не дающие шанса на личное время», — признался Билан.

Так продолжалось до тех пор, пока Дима не понял, что его избранница страдает от недостатка внимания.

«Помню момент, когда все закончилось: мы сидели на пляже в Сочи, когда, глядя на нее, понял — она устала. Отношения, построенные на ''потерпи'', ''давай в следующий раз'' и ''у меня работа'', измучили ее, и я должен что-то с этим делать. Но выход был один — бросать либо музыку, либо... ее. Предать первое означало предать часть себя. Я не мог пойти на такую жертву, а она бы ее не приняла», — откровенно рассказал певец.



Впрочем, несколько лет назад Билан признавался, что когда-нибудь все-таки решится на серьезные отношения. Но, по словам певца, они должны быть настоящими, духовными, а не материальными, так как только настоящей любви ничего не угрожает.