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Рэйчел Вайс, Брэдли Купер, Леди Гага и другие звезды посетили ланч номинантов премии «Оскар-2019»

Вечером 4 февраля на традиционном ланче в Беверли-Хиллз собрались номинанты на самую престижную в мировой киноиндустрии премию «Оскар-2019». За три недели до церемонии награждения претенденты на золотую статуэтку встретились, чтобы поздравить друг друга с номинацией.

До 91-й церемонии вручения премии «Оскар» осталось всего три недели. Победителей самой престижной кинонаграды объявят уже 24 февраля. А вечером 4-го номинанты на золотую статуэтку собрались на ежегодном ланче в отеле The Beverly Hilton в Беверли-Хиллз. 

Леди Гага в скромном белом платье от Louis Vuitton, Рэйчел Вайс в нежно-розовом наряде от Marc Jacobs и другие голливудские красавицы позировали фотографам и поздравляли друг друга в неформальной обстановке. После официальной части гости отправились на вечеринку Nominees Night, которую ежегодно устраивает издание The Hollywood Reporter.

Кто еще из селебрити не смог пропустить ланч номинантов «Оскара», смотрите в нашей галерее.

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05 февраля 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Getty Images
Теги

Эми Адамс, Сэм Рокуэлл, Оскар 2019

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