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Почему принц Гарри из веселого мужчины превратился в напряженного и хмурого

Принц Гарри всегда был озорным весельчаком, глядя на которого и не скажешь, что он представитель королевского рода. Однако после начала романа с Меган Маркл на лице у Гарри стали все чаще замечать тревогу.

Совсем скоро 37-летняя Меган Маркл подарит наследника принцу Гарри. Изменение семейного положения сказалось на поведении будущего отца и даже на выражении его лица. Если раньше герцог Сассекский все время беззаботно улыбался, то сейчас на его лице все чаще отражается состояние постоянного напряжения.

Об изменениях в поведении Гарри журналу Cosmopolitan рассказала эксперт по языку тела Джуди Джеймс. По словам специалиста, тот факт, что во время официальных выходов принц все чаще предстает с серьезным выражением лица, связан с интересным положением Меган.

«Гарри принял более взрослый и серьезный облик, когда поменял статус в обществе на мужа, а затем на отца», — поведала эксперт.

Как объяснила Джуди, внук Елизаветы II взял на себя роль «телохранителя» своей семьи. «Гарри показывает все признаки того, что будет довольно тревожным отцом, кидающимся на защиту, даже если его жена в этом не нуждается», — подытожила Джеймс.

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05 февраля 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Ничего, Гарик, все только началось) вписался надооолго теперь...

  • По-моему это нормально. Странно когда зрелый мужчина радостно брызжет слюной по сторонам. Перерос...

  • под одной из фото написано "будущего сына". Они разве пол раскрывали? Вроде же до родов сами не хотели узнавать..

  • какого отца? Нет ребенка еще. Да и у него не осознанный взгляд, а деперссивный и загруженный. На 4десятке человека изменить невозможно. Понятна причина всем, не надо СМИ убеждатьнасильно всех в обратном. Прямо марклзомбирование какое-то. Такое срабатывает один-на-один, но не через сми на публику.

  • Когда это Гарри отцом успел стать? Что за эксперт там лепечет?

  • Вилли как был веселый с Кэтрин, так и остался. А Гарри бедняга попал, все СМИ его женщину полощат, не до смеха тут.

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