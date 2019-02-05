Почему принц Гарри из веселого мужчины превратился в напряженного и хмурого

Принц Гарри всегда был озорным весельчаком, глядя на которого и не скажешь, что он представитель королевского рода. Однако после начала романа с Меган Маркл на лице у Гарри стали все чаще замечать тревогу.

Совсем скоро 37-летняя Меган Маркл подарит наследника принцу Гарри. Изменение семейного положения сказалось на поведении будущего отца и даже на выражении его лица. Если раньше герцог Сассекский все время беззаботно улыбался, то сейчас на его лице все чаще отражается состояние постоянного напряжения.



Об изменениях в поведении Гарри журналу Cosmopolitan рассказала эксперт по языку тела Джуди Джеймс. По словам специалиста, тот факт, что во время официальных выходов принц все чаще предстает с серьезным выражением лица, связан с интересным положением Меган.

«Гарри принял более взрослый и серьезный облик, когда поменял статус в обществе на мужа, а затем на отца», — поведала эксперт.

Как объяснила Джуди, внук Елизаветы II взял на себя роль «телохранителя» своей семьи. «Гарри показывает все признаки того, что будет довольно тревожным отцом, кидающимся на защиту, даже если его жена в этом не нуждается», — подытожила Джеймс.