Поклонники 48-летней Алены Хмельницкой спутали ее со старшей дочерью

Алена Хмельницкая часто делится фотографиями с младшей дочерью, 8-летней Ксенией. А вот 24-летняя Александра редко попадает в кадр, поскольку много времени проводит заграницей. Впрочем, на днях актриса опубликовала в соцсети свежий снимок с наследницей.

1 2 3 4 5 6 Поклонники считают, что 24-летняя Александра Кеосаян стала копией своей звездной матери Алены Хмельницкой

48-летняя Алена Хмельницкая держит поклонников в курсе почти всех событий, происходящих у нее в жизни. Недавно звезда фильма «Три полуграции» наконец смогла повидаться со своими близкими подругами Ариной Шараповой и Яной Поплавской, о чем сообщила на своей странице в Инстаграме. Компанию им составила старшая дочь актрисы Александра.



«Мы к сожалению редко видимся, но я точно знаю, что мы родные души, и мы так радуемся, когда удается спокойно посидеть, пообщаться, посмотреть друг другу в глаза, потрогать в конце концов! Девочки мои! Яна, Арина и дочка Сашка, которая тоже уже для нас подруга! — подписала совместный кадр Хмельницкая (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Подписчики Алены отметили, что Александра с возрастом становится все больше и больше похожа на нее.

Некоторые фолловеры даже приняли дочь знаменитости за нее саму. «Дочка у вас красивая и похожа на вас», «Дочь прямо ваша копия — удивительное сходство», «С трудом поняла где Алена, а где дочь. Сразу увидела две Алены с разным цветом волос», — написали подписчики в комментариях к посту.



Напомним, что дочерей Александру и Ксению Алена Хмельницкая родила от режиссера Тиграна Кеосаяна. В 2014 году брак знаменитой четы распался.