Поклонники 48-летней Алены Хмельницкой спутали ее со старшей дочерью

48-летняя Алена Хмельницкая держит поклонников в курсе почти всех событий, происходящих у нее в жизни. Недавно звезда фильма «Три полуграции» наконец смогла повидаться со своими близкими подругами Ариной Шараповой и Яной Поплавской, о чем сообщила на своей странице в Инстаграме. Компанию им составила старшая дочь актрисы Александра.
«Мы к сожалению редко видимся, но я точно знаю, что мы родные души, и мы так радуемся, когда удается спокойно посидеть, пообщаться, посмотреть друг другу в глаза, потрогать в конце концов! Девочки мои! Яна, Арина и дочка Сашка, которая тоже уже для нас подруга! — подписала совместный кадр Хмельницкая (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Некоторые фолловеры даже приняли дочь знаменитости за нее саму. «Дочка у вас красивая и похожа на вас», «Дочь прямо ваша копия — удивительное сходство», «С трудом поняла где Алена, а где дочь. Сразу увидела две Алены с разным цветом волос», — написали подписчики в комментариях к посту.
Напомним, что дочерей Александру и Ксению Алена Хмельницкая родила от режиссера Тиграна Кеосаяна. В 2014 году брак знаменитой четы распался.