Бывший муж Аланы Мамаевой тоже попал в СИЗО

Не так давно бывший супруг Аланы Мамаевой, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой, сочувствовал ее нынешнему мужу, футболисту Павлу Мамаеву, который сейчас находится под арестом. На днях стало известно, что та же участь настигла и Александра.

1 2 3 4 5 Бывший муж Аланы Мамаевой Александр Липовой арестован

Алана Мамаева и Александр Липовой развелись в 2012 году, а уже в 2013-м девушка вышла замуж за футболиста Павла Мамаева. Спортсмен принял сына Аланы и Александра как своего.



Когда осенью прошлого года Павла арестовали за драку, экс-супруг Аланы решил помочь ему с адвокатом. Правда, тогда же неожиданно для себя выяснил, что его тайно лишили отцовства! Кикбоксер был шокирован этой новостью, но все же смог найти компромисс — родительские права ему вернут, но ребенок продолжит носить фамилию Мамаева.



Еще недавно Липовой сочувствовал спортсмену: «Зла на него не держу, считаю, что попал он под раздачу. Сочувствую ему искренне. Как он там, за решеткой? Чем ему помочь?». А сейчас кикбоксер сам оказался на его месте.

На днях стало известно, что Александр Липовой был арестован. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает «МК»

Сотрудники правоохранительных органов задержали Александра при передаче крупной суммы денег. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина». К слову, Александр Липовой ранее участвовал в телепроектах «Дом-2» и «Секретный миллионер». Он также состоял в отношениях с Викторией Романец.

