Бывший муж Аланы Мамаевой тоже попал в СИЗО

Алана Мамаева и Александр Липовой развелись в 2012 году, а уже в 2013-м девушка вышла замуж за футболиста Павла Мамаева. Спортсмен принял сына Аланы и Александра как своего.
Когда осенью прошлого года Павла арестовали за драку, экс-супруг Аланы решил помочь ему с адвокатом. Правда, тогда же неожиданно для себя выяснил, что его тайно лишили отцовства! Кикбоксер был шокирован этой новостью, но все же смог найти компромисс — родительские права ему вернут, но ребенок продолжит носить фамилию Мамаева.
Еще недавно Липовой сочувствовал спортсмену: «Зла на него не держу, считаю, что попал он под раздачу. Сочувствую ему искренне. Как он там, за решеткой? Чем ему помочь?». А сейчас кикбоксер сам оказался на его месте.
Сотрудники правоохранительных органов задержали Александра при передаче крупной суммы денег. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина». К слову, Александр Липовой ранее участвовал в телепроектах «Дом-2» и «Секретный миллионер». Он также состоял в отношениях с Викторией Романец.