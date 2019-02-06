В Сети появился посмертный клип Децла

3 февраля общественность шокировала новость о смерти рэпера Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом Децл. Исполнитель скончался в возрасте 35 лет. На днях на YouTube-канале Detsl aka Le Truk было опубликовано последнее видео музыканта.
«Кирилл планировал открыть это экспериментальное видео сегодня, успев ранее загрузить тизер. Изначально по задумке этот трек, как и вся пластинка, должен был стать частью саундтрека к фильму», — говорится в описании к ролику. Также отмечается, что в рамках этой работы Децл выступил в роли композитора.