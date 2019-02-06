В Сети появился посмертный клип Децла

Несколько дней назад стало известно о смерти рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл. 5 февраля вышел последний видеоролик исполнителя.

1 2 3 4 5 6 7 На днях на просторах Сети появился посмертный клип Децла

3 февраля общественность шокировала новость о смерти рэпера Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом Децл. Исполнитель скончался в возрасте 35 лет. На днях на YouTube-канале Detsl aka Le Truk было опубликовано последнее видео музыканта.

Ролик на песню Inferno из альбома «Реинкарнация» 2017 года был выпущен спустя два дня после смерти Децла.

«Кирилл планировал открыть это экспериментальное видео сегодня, успев ранее загрузить тизер. Изначально по задумке этот трек, как и вся пластинка, должен был стать частью саундтрека к фильму», — говорится в описании к ролику. Также отмечается, что в рамках этой работы Децл выступил в роли композитора.