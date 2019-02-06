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В Сети появился посмертный клип Децла

Несколько дней назад стало известно о смерти рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл. 5 февраля вышел последний видеоролик исполнителя.

3 февраля общественность шокировала новость о смерти рэпера Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом Децл. Исполнитель скончался в возрасте 35 лет. На днях на YouTube-канале Detsl aka Le Truk было опубликовано последнее видео музыканта.

Ролик на песню Inferno из альбома «Реинкарнация» 2017 года был выпущен спустя два дня после смерти Децла.

«Кирилл планировал открыть это экспериментальное видео сегодня, успев ранее загрузить тизер. Изначально по задумке этот трек, как и вся пластинка, должен был стать частью саундтрека к фильму», — говорится в описании к ролику. Также отмечается, что в рамках этой работы Децл выступил в роли композитора. 

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06 февраля 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram, Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru

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15 комментариев Добавить комментарий
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  • Сегодня вроде прощание с ним.. вумен проигнорил это событие чтоли?

  • У Децла в последние годы были мощные треки... один из самых последних - Fibonacci - лирическая композиция, слушать без слез невозможно, музыка и слова такие словно он прощается с нами, давая посмертные наставления…. рекомендую послушать!

  • Грустно...

  • Хоронят в здании больницы...Странно,да? Да траванули человека, ежу понятно. Расследование они проводят.

  • Поддерживаю первый комментарий! Я первый сайт, который открыла-это Вумен, чтобы прочитать о нем. А на сайте ни одной статьи, даже из вчерашних. Вообще, я одна такая? Не знала его лично, фанаткой не была, а ощущение, что он как родной для меня, переживаю очень, утром проснулась, на часы смотрю-что уже 11...началось прощание. Жалко безумно. Никогда такой реакции не было, ни на одну знаменитость...

  • Марина

    Поддерживаю первый комментарий! Я первый сайт, который открыла-это Вумен, чтобы прочитать о нем. А на сайте ни одной статьи, даже из вчерашних. Вообще, я одна такая? Не знала его лично, фанаткой не была, а ощущение, что он как родной для меня, переживаю очень, утром проснулась, на часы смотрю-что уже 11...началось прощание. Жалко безумно. Никогда такой реакции не было, ни на одну знаменитость...

    Поддержу вас полностью...фанаткой не была но почему то безумно жаль его..Странное ощущение какого родства чтоли, не могу объяснить..Кажется очень светлым, добрым, честным, умным человеком..мне очень жаль его( очень(..и странно что вумен молчит и почему то судя по новостным лентам никто из селебов не пришел на прощание( общество нелюдей какое то(Светлая память доброму человеку

  • Просто всех чем пробрало..?Врзраст.35.это ...это бум и нет молодого по сути мужика.Я росла во времена его песен.Я не тащилась,но некотопые песни его до сих пор слушаю.Я не следила за его жизнью и творчеством.мы все выросли.Но торкнуло осознание того,что нет того,на ком выросло поколение.И не старый достопочтенный дед а молодой и амбициозный мужчина.Вот что страшно.

  • Посмотрела клип его, в конце на несколько секунд он там появляется. У него такие глаза-я выразить не могу, какой-то всегда добрый, теплый взгляд... Какая-то необъяснимая связь с человеком. А по телеку в одной из программ (не буду писать, кто именно) пара ведущих так ехидно прокомментировала смерть... и про препараты язвили, и лыбились неуместно... Какого родным это смотреть...

  • Гость

    Просто всех чем пробрало..? Врзраст.35.это ...это бум и нет молодого по сути мужика. Я росла во времена его песен.Я не тащилась,но некотопые песни его до сих пор слушаю. Я не следила за его жизнью и творчеством.мы все выросли. Но торкнуло осознание того,что нет того,на ком выросло поколение. И не старый достопочтенный дед а молодой и амбициозный мужчина. Вот что страшно.

    Пишут что он жив а смерть инсценировка....странно как то..и почему то не пришли селебы на прощание с ним

  • Я об этом только здесь и могу говорить. Никто не поймет, девке за 30, она смерть рэпера переживает, всем все равно же...

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