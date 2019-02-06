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Молодая возлюбленная Евгения Петросяна считает верность одним из главных качеств мужчины

В конце прошлого года 29-летняя Татьяна Брухунова подтвердила свой роман с 73-летним Евгением Петросяном и опровергла слухи, что именно из-за нее распался брак юмориста с Еленой Степаненко. На днях помощница артиста рассказала в Инстаграме, что больше всего ценит в мужчинах.

В августе прошлого года российские СМИ узнали о расставании Евгения Петросяна и Елены Степаненко, брак которых длился больше 30 лет. Вскоре после этого выяснилось, что артист давно устроил личную жизнь: он закрутил роман со своей молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Поклонники знаменитости были уверены, что именно юная пассия стала причиной разлада. Однако позже сама Татьяна заявила, что никого не уводила из семьи. Мол, Евгений Ваганович и Елена Григорьевна давно отдалились друг от друга — об изменах не могло быть и речи.

К слову, преданность — одно из тех качеств, которые Татьяна считает наиболее важными у мужчины.

На днях она откровенно отвечала на вопросы фолловеров в популярной соцсети, в ходе чего и затронула эту тему. «Чувство юмора, верность и стрессоустойчивость (ноющий мужик — это ад)», — поделилась своей точкой зрения Брухунова в инстаграм-историях.

Молодая спутница Евгения Петросяна назвала и главные черты в характере женщин. Девушка считает, что таковыми являются харизма, чувство юмора и чувство такта.  

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06 февраля 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Instagram

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Почему пишут, что она страшная? Очень симпатичная. Ей нужно снять эти дурацкие очки, макияж, волосы - и будет красотка

  • Так Ваганыч уже показал, что верность - это не про него, так к чему тогда этот пафос?

  • За верностью это к 73-летнему, ага. Но ценить в мужчинах чувство юмора и жить с Петросяном...

  • Чтобы еще к кому побойчее старичок не урулил, а то во вкус войдет, а желающих к лярдам благословенным приобщиться много.

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