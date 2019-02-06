Автор популярного хита 1980-х «Белые розы» признался, что живет на очень скромную пенсию

Композиция «Белые розы», которую исполняла группа «Ласковый май», занимала первые строчки музыкальных чартов в конце восьмидесятых и начале девяностых. На днях автор песни Сергей Кузнецов рассказал, как складывается его жизнь после прекращения сотрудничества с поп-коллективом.

1 2 3 4 5 Прошло 30 лет с тех пор, как композиция «Белые розы» стала хитом

В январе 1989-го в программе «Утренняя почта» был показан клип группы «Ласковый май» на песню «Белые розы». Трек моментально стал всесоюзным хитом и прославил молодых музыкантов, включая Юрия Шатунова. Автором нашумевшей композиции, которая и сегодня у всех на слуху, стал композитор Сергей Кузнецов. Мужчина недолго сотрудничал с артистами: впоследствии он продал авторские права продюсеру Андрею Разину. Через некоторое время Кузнецов попытался вернуть их, но проиграл все суды.



Группа «Ласковый май» и ее экс-солист Юрий Шатунов популярны и сегодня — музыканты по-прежнему выступают и собирают полные залы.

Сергею Кузнецову же не удалось стать суперзвездой. Сегодня он живет и работает в Оренбурге.

В интервью изданию «Комсомольская правда» автор песен рассказал, что сейчас занимается развитием проекта «Ангел и кот», записывает новые треки и делится ими на YouTube.



О крупных гонорарах композитор и не мечтает. «Я живу на свою пенсию по инвалидности — это 8 тысяч рублей. Авторские отчисления мизерные — около 2 тысяч рублей. Жена помогает, мы с ней вместе работаем, она — певица. Талант в переводе с латыни — мелкая денежная единица, так что живу бедно, на лекарства не хватает, но что поделать», — поделился Кузнецов.



По словам Сергея, он давно смирился с тем, что больше не является правообладателем композиции «Белые розы». Кузнецов отметил, что продолжает общаться с Шатуновым и не так давно возобновил с ним сотрудничество.