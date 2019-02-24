Новые Уильям и Гарри: что мы знаем о братьях Чатто

В середине девяностых комнаты девушек по всему миру украшали фотографии старшего сына принцессы Дианы и принца Чарльза — красавчика Уильяма. Позже рядом с ним появились портреты рыжеволосого Гарри. Сегодняшнее поколение девушек фанатеет от других представителей семьи Виндзор.

Знакомьтесь, братья Чатто!

В феврале свой 20-й день рождения отметил внучатый племянник Елизаветы II Артур Чатто. Это тот самый мускулистый красавец-брюнет, чьи полуобнаженные снимки наделали немало шума в британской прессе нынешней зимой.



У Артура есть брат Сэмюэль — он не такой накачанный, но тоже хорош собой. Может показаться, что этому юноше не больше 15 лет, но на самом деле через несколько месяцев ему стукнет 23.



Сегодня эти два молодых человека считаются самыми завидными холостяками в британской королевской семье. Данный статус они получили после того, как принц Уильям женился на Кейт Миддлтон, а принц Гарри стал законным супругом Меган Маркл. Собственно, на свадьбе последних мы впервые и увидели этих красавчиков. Предлагаем вам узнать о них побольше.

Мама и папа

Артур и Сэмюэль Чатто родились в семье единственной дочери принцессы Маргарет Сары Армстронг-Джонс и ее супруга Дэниэла Чатто.



Племянница Елизаветы II и представитель актерской династии Чатто познакомились на съемочной площадке фильма «Жара и пыль» в Индии в 1981 году. Он играл в массовке, она работала помощницей по костюмам. До церкви St. Stephen Walbrook, где состоялась их свадьба, влюбленные шли тринадцать лет — торжество было назначено на 14 июля 1994 года. Красавец-жених так волновался, что приехал в церковь за полтора часа до начала церемонии. Невесту, одетую в закрытое белоснежное платье, сопровождал отец лорд Сноудон.

Свадьба Дэниэла Чатто и Сары Армстронг-Джонс

Приезд Сары был почти отодвинут на задний план прибытием ее более знаменитых родственников — в частности, принца Чарльза и принцессы Дианы. Супруги впервые появились на одном мероприятии после публичного признания Чарльза в супружеской неверности месяцем ранее.



Свадьба Сары и Даниэла была тихой и скромной — именно такой ее и видели молодожены. Пара, которая в этом году будет отмечать 25-летнюю годовщину, не любит шума вокруг себя и ни разу не была замечена в скандалах. Елизавета II в них это очень ценит и вообще обожает как свою племянницу, так и ее мужа с детьми.

Единственные сыновья супругов появились на свет с разницей в два с половиной года — Сэмюэль 28 июля 1996-го, а Артур 5 февраля 1999-го

Как и их троюродные братья Уильям и Гарри, Сэмюэль и Артур учились в Итоне. Затем оба отправились в Эдинбургский университет на факультет истории искусств. Старший уже получил свой диплом, а младшему предстоит провести в стенах учебного заведения еще пару лет, а также закончить Вестминстерское кафедральное хоровое училище.

Звездный час

Долгое время на братьев Чатто не обращали должного внимания — они были юнцами и меркли на фоне куда более знаменитых Уильяма и Гарри. Но сыновья Дианы и Чарльза выросли, обзавелись семьями и стали не так интересны представительницам прекрасного пола. Тут-то и настал звездный час Сэма и Артура. О молодых людях заговорили после того, как они появились на свадьбе герцога и герцогини Сассекских 19 мая 2018 года.



Особенно выделялся тогда еще 19-летний Артур. Одетый в костюм-тройку, сшитый мастерами с Сэвил Роу, он смотрел в камеру многочисленных фоторепортеров, слегка прищурив взгляд — солнце в тот день слепило нещадно. И хорошо, что молодой человек не надел солнцезащитные очки, иначе бы точно превратился в Джеймса Бонда, убив нас этим окончательно.

Стоящий рядом Сэмюэль (на фото слева) немного уступал Артуру

По внешнему виду этого щуплого юноши с прической в стиле Дмитрия Маликова и не скажешь, что он на два с половиной года старше своего брата. Сыновья Сары и Дэниэла Чатто действительно очень не похожи. Столь же разными являются и их увлечения.

Артур Чатто

Количество подписчиков Инстаграма Артура Чатто растет с каждым днем. И пусть там всего 42 фотографии, молодого человека уже называют главной звездой соцсетей этого года. А все благодаря снимкам, на которых внучатый племянник Елизаветы II позирует с обнаженным торсом.



Стальной пресс с идеально очерченными кубиками, красивые бицепсы и волнующие мышцы — все это результат серьезного увлечения дайвингом, треккингом и альпинизмом.

20-летнему Артуру действительно есть чем похвастаться!

Впрочем, младший сын леди Сары Чатто с легкостью покоряет не только горные вершины, но и столичный свет — юноша обожает вечеринки и различные официальные мероприятия. Это увлечение у него еще с детства, когда он на постоянной основе исполнял роль пажа Елизаветы II и носил за ней шлейф мантии. В зеленом кафтане и коротких штанишках 12-летний Артур чудо, как хорош!

Сэмюэль Чатто

22-летний Сэмюэль Чатто не может похвастаться такой же физической формой, как его брат, — все свободное время он посвящает не походам в спортзал, а саморазвитию.



После свадьбы Гарри и Меган Сэм укатил на два месяца в Шотландию, где изучал гончарное дело. После отправился в Индию, чтобы получить диплом преподавателя йоги — всевозможные асаны и духовные практики он изучал на протяжении шести недель. Они ему очень пригодились, когда он совершал шестидневный восход на одну из вершин Гималаев.

«Это был невероятный опыт, за который я глубоко благодарен», — написал Чатто в своем Инстаграме

Если Артур сопровождает свои фото в соцсетях короткими подписями («Моя собака Сили», «Вы же знаете, что мне нравится спортзал?»), то Сэм пишет большие тексты и в конце каждого обязательно посылает всем лучи добра и любви.

Дамы сердца

Вместе с Сэмюэлем о мире во всем мире мечтает его девушка Софи Пайп. Кроме этого, она разделяет страсть своего бойфренда к путешествиям по духовным местам, его увлечение йогой и принципами здорового питания.



Софи, которая, как и Сэм, училась в Эдинбургском университете, является убежденной вегетарианкой и ярой сторонницей бодипозитива — не стесняется публиковать в соцсетях фото в стиле ню (на которых позирует со своей мамой, такой же обнаженной) и на собственном примере показывает, что эпилировать подмышки совсем не обязательно.







Увы и ах, но сердце Артура Чатто тоже несвободно. Избранницей молодого человека является девушка по имени Лиззи Френд, которая, как и ее бойфренд, является студенткой Эдинбургского университета. В общем, вы поняли, где нужно учиться, чтобы познакомиться с одним из Виндзоров! Молодые люди встречаются с лета 2018 года.



О свадьбе, понятное дело, речь пока не идет, но в том, что у них все серьезно, нет сомнений. Внучатый племянник Елизаветы II хорошо воспитан и прекрасно знает, что первую встречную девушку не стоит приглашать на королевские скачки в Аскоте, где собирается вся королевская семья, — а именно там проходят свидания Артура и Лиззи.