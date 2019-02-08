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Сын Елены Яковлевой покрасил волосы и бороду в розовый цвет

Многочисленные поклонники Елены Яковлевой по-прежнему обсуждают весьма нетипичную внешность ее сына Дениса Шальных. Две недели назад молодой человек развелся с супругой Викторией Мельниковой после полутора лет семейной жизни. Похоже, что Денис решил начать новую жизнь в новом образе — на днях он снова сменил имидж.

Сын Елены Яковлевой Денис Шальных привлек к себе внимание интернет-пользователей уже в зрелом возрасте, когда те нашли в Сети его личную страницу. Поклонники актрисы были поражены тем, как выглядел ее наследник: 70% тела молодого человека было покрыто татуировками. 

21 января стало известно, что Денис расстался со своей женой Викторией Мельниковой после полутора лет брака. Возможно, именно поэтому сын актрисы решил начать новую жизнь и радикально сменил имидж. На своей странице в Инстаграме Шальных предстал с розовыми волосами и бородой. 

«Совершенно новый я», — написал Денис под фотографией (орфография и пунктуация автора сохранены).

Сама же Елена Яковлева не раз признавалась, что с пониманием относится к стремлению сына «украсить» себя. Не так давно в беседе с журналистами «Антенны-Телесемь» знаменитость объяснила, что татуировки помогали Денису справиться со своими переживаниями. По словам актрисы, сейчас ее сын жалеет, что набил себе тату на лице, и собирается свести часть наколок, но лазерное удаление — процесс довольно болезненный и дорогой.

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08 февраля 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Instagram

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Если бы мать в детстве уделяла достаточно времени своему сыну, то такое чудо с розовыми волосами не красовалось бы, крик души- вот как называется его образ

  • Ничего не имею против тату. Но у него такие жуткие..гроб на лице, этот ужасный волк.К чему это все? Неужели нельзя набивать что-то более...нормальное?))

  • для 27-летнего дядьки такое просто смешно, ладно бы подростком был... друг по молодости туннели себе в ушах делал, при устройстве на работу попросили зашить...

  • да уж ,бедная мама...а деньги на тату он сам зарабатывает?

  • мне нравится, нестандартное мышление это тоже хорошо.

  • Что с психикой мастера? Нужно запретить тату на лице!

  • Это расставание с женой заставило парня перекраситься в поросячий цвет? Или какая-то новая трагедь? А, может, наоборот, этот цвет символизирует о позитивных процессах в его жизни? Этот парень полон загадок и сурпризов.

  • Человеку нужна профессиональная психологическая помощь, это же очевидно. Так и до суицида недолго.

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