Сын Елены Яковлевой покрасил волосы и бороду в розовый цвет

Сын Елены Яковлевой Денис Шальных привлек к себе внимание интернет-пользователей уже в зрелом возрасте, когда те нашли в Сети его личную страницу. Поклонники актрисы были поражены тем, как выглядел ее наследник: 70% тела молодого человека было покрыто татуировками.
21 января стало известно, что Денис расстался со своей женой Викторией Мельниковой после полутора лет брака. Возможно, именно поэтому сын актрисы решил начать новую жизнь и радикально сменил имидж. На своей странице в Инстаграме Шальных предстал с розовыми волосами и бородой.
Сама же Елена Яковлева не раз признавалась, что с пониманием относится к стремлению сына «украсить» себя. Не так давно в беседе с журналистами «Антенны-Телесемь» знаменитость объяснила, что татуировки помогали Денису справиться со своими переживаниями. По словам актрисы, сейчас ее сын жалеет, что набил себе тату на лице, и собирается свести часть наколок, но лазерное удаление — процесс довольно болезненный и дорогой.