Дэниз Ричардс призналась, что ее 7-летняя приемная дочь страдает редким генетическим недугом

47-летняя Дэниз Ричардс — мама трех девочек. В новом интервью актриса впервые заговорила о том, что у ее младшей дочери Элоиз имеются серьезные проблемы со здоровьем.

1 2 3 4 5 Дэниз Ричардс рассказала о том, что ее приемная дочь тяжело больна

В 2011 году Дэниз Ричардс удочерила малышку, которую назвала Элоиз Джони. До недавнего времени звезда фильма «Спросите Синди» не говорила, что ее приемный ребенок серьезно болен. Как оказалось, у девочки синдром трисомии хромосомы 8 — редкое генетическое заболевание, характеризующееся аномалиями развития. Такой диагноз был поставлен два с половиной года назад. Об этом Дэниз рассказала в новом интервью журналу People.

«Она долгое время не могла сидеть без поддержки, начала ходить лишь в два года и то благодаря физиотерапии. Дочь говорит лишь короткими фразами», — поделилась Ричардс с журналистами.

По словам актрисы, иногда девочка ведет себя в соответствии со своим возрастом. Порой знаменитости кажется, что малышка сильно не дотягивает по эмоциональному развитию до сверстников, а остается на уровне трех лет.



«Я каждый день учусь новому, потому что никто не дает никаких прогнозов в ее случае. Каждый ребенок особенный. Важно заботиться о детях, независимо от того, что с ними происходит», — рассказала Дэниз. Мама троих девочек утверждает, что не теряет надежды на чудо и хочет дать наследницам только лучшее.