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Дэниз Ричардс призналась, что ее 7-летняя приемная дочь страдает редким генетическим недугом

47-летняя Дэниз Ричардс — мама трех девочек. В новом интервью актриса впервые заговорила о том, что у ее младшей дочери Элоиз имеются серьезные проблемы со здоровьем.

В 2011 году Дэниз Ричардс удочерила малышку, которую назвала Элоиз Джони. До недавнего времени звезда фильма «Спросите Синди» не говорила, что ее приемный ребенок серьезно болен. Как оказалось, у девочки синдром трисомии хромосомы 8 — редкое генетическое заболевание, характеризующееся аномалиями развития. Такой диагноз был поставлен два с половиной года назад. Об этом Дэниз рассказала в новом интервью журналу People.

«Она долгое время не могла сидеть без поддержки, начала ходить лишь в два года и то благодаря физиотерапии. Дочь говорит лишь короткими фразами», — поделилась Ричардс с журналистами.

По словам актрисы, иногда девочка ведет себя в соответствии со своим возрастом. Порой знаменитости кажется, что малышка сильно не дотягивает по эмоциональному развитию до сверстников, а остается на уровне трех лет.

«Я каждый день учусь новому, потому что никто не дает никаких прогнозов в ее случае. Каждый ребенок особенный. Важно заботиться о детях, независимо от того, что с ними происходит», — рассказала Дэниз. Мама троих девочек утверждает, что не теряет надежды на чудо и хочет дать наследницам только лучшее.  

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08 февраля 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Getty Images, Instagram

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Какая она красивая, фигурка, супер выглядет, девочки милые очень.

  • Форма носа у нее мне нравится🙄

  • Правильные черты, выразительные глаза.

  • Ребенок по ходу азиатской внешности или геном намешан, вот и рещультат.Мадонна вон двох взяла где то.В таких странах все просто и дешево.

  • Почему не отправить бы Кетти Тапурию? Она яркая, неординарная, порой даже инопланетная и хорошо поет

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