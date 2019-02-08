Дэниз Ричардс призналась, что ее 7-летняя приемная дочь страдает редким генетическим недугом

В 2011 году Дэниз Ричардс удочерила малышку, которую назвала Элоиз Джони. До недавнего времени звезда фильма «Спросите Синди» не говорила, что ее приемный ребенок серьезно болен. Как оказалось, у девочки синдром трисомии хромосомы 8 — редкое генетическое заболевание, характеризующееся аномалиями развития. Такой диагноз был поставлен два с половиной года назад. Об этом Дэниз рассказала в новом интервью журналу People.
По словам актрисы, иногда девочка ведет себя в соответствии со своим возрастом. Порой знаменитости кажется, что малышка сильно не дотягивает по эмоциональному развитию до сверстников, а остается на уровне трех лет.
«Я каждый день учусь новому, потому что никто не дает никаких прогнозов в ее случае. Каждый ребенок особенный. Важно заботиться о детях, независимо от того, что с ними происходит», — рассказала Дэниз. Мама троих девочек утверждает, что не теряет надежды на чудо и хочет дать наследницам только лучшее.