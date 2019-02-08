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Андрей Аршавин признался, что в его жизни были поступки, за которые ему стыдно

На днях 37-летний Андрей Аршавин дал откровенное интервью 38-летнему Алексею Ягудину в программе «Тает лед». В студии экс-футболист рассказал, что в его прошлом были постыдные моменты, которые он не хочет вспоминать.

На днях бывший капитан сборной России Андрей Аршавин дал интервью Алексею Ягудину в программе «Тает лед». В ходе разговора экс-футболист откровенно рассказал о жизни после завершения карьеры. «У меня 2 работы — на ТВ и в ''Зените''. Переход прошел плавно, и я комфортно себя ощущаю в новой роли, хотя обычно для спортсмена — это стресс. Очень мало свободного времени, но это лучше, чем сидеть дома или в ресторане и ничем не заниматься. Чем больше будет пауза между расставанием и новой работой, тем сильнее будут вылезать мои дурные привычки», — сообщил Аршавин. 

Спортсмен также признался, что он всегда был против социальных сетей, но по контракту ему нужно вести страницу в Инстаграме.

«Для меня это темный лес. Мне обычно помогают поставить хэштег или смайлик, в других соцсетях меня нет», — объяснил Андрей. На вопрос Ягудина о том, есть ли в его жизни поступки, за которые ему стыдно, Аршавин ответил положительно: «Были такие, но это часть меня. Без них я был бы Васей Ивановым, а не Андреем Аршавиным. Если бы и помнил сейчас, не хотел бы говорить». 

По словам Аршавина, в самый успешный период карьеры слава его изменила, однако он тут же «вернул все на круги своя». Андрей также признался, что в начале 2000-х годов он часто ходил на вечеринки с другими футболистами, но их имена он раскрывать не стал. 

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08 февраля 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Вячеслав Евдокимов, Ковалев Петр/ТАСС, PhotoXPress

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Знаем мы его поступки, когда за юбкой побежал, а про детей(3) забыл и бросил!Давай на круги своя теперь, наверстывай упущенное, вот и постыдный поступок номер один.

  • Неверю. Все его поведение и образ жизни говорит о том, что стыд отсутсвует напрочь.

  • Ричардс призналась.., Серябкина призналась.., Аршавин признался... кто только такие разнообразные заголовки придумывает!!

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