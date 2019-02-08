Андрей Аршавин признался, что в его жизни были поступки, за которые ему стыдно

На днях 37-летний Андрей Аршавин дал откровенное интервью 38-летнему Алексею Ягудину в программе «Тает лед». В студии экс-футболист рассказал, что в его прошлом были постыдные моменты, которые он не хочет вспоминать.

1 2 3 4 5 Андрей Аршавин стал гостем программы «Тает лед» с Алексеем Ягудиным

На днях бывший капитан сборной России Андрей Аршавин дал интервью Алексею Ягудину в программе «Тает лед». В ходе разговора экс-футболист откровенно рассказал о жизни после завершения карьеры. «У меня 2 работы — на ТВ и в ''Зените''. Переход прошел плавно, и я комфортно себя ощущаю в новой роли, хотя обычно для спортсмена — это стресс. Очень мало свободного времени, но это лучше, чем сидеть дома или в ресторане и ничем не заниматься. Чем больше будет пауза между расставанием и новой работой, тем сильнее будут вылезать мои дурные привычки», — сообщил Аршавин.

Спортсмен также признался, что он всегда был против социальных сетей, но по контракту ему нужно вести страницу в Инстаграме.

«Для меня это темный лес. Мне обычно помогают поставить хэштег или смайлик, в других соцсетях меня нет», — объяснил Андрей. На вопрос Ягудина о том, есть ли в его жизни поступки, за которые ему стыдно, Аршавин ответил положительно: «Были такие, но это часть меня. Без них я был бы Васей Ивановым, а не Андреем Аршавиным. Если бы и помнил сейчас, не хотел бы говорить».



По словам Аршавина, в самый успешный период карьеры слава его изменила, однако он тут же «вернул все на круги своя». Андрей также признался, что в начале 2000-х годов он часто ходил на вечеринки с другими футболистами, но их имена он раскрывать не стал.

