После слухов о том, что Кличко забрал у Панеттьери дочь, актриса опубликовала фото с малышкой

В прошлом году Хайден Панеттьери разошлась со своим бойфрендом Владимиром Кличко. Сообщалось, что расставание было мирным и бывшие возлюбленные не имеют друг к другу никаких претензий. Оказалось, что все прошло не так уж и гладко: по информации иностранных СМИ, боксер забрал их общую дочь и увез на Украину. Сейчас воспитанием девочки занимается ее бабушка, мама Владимира.
«Сладкие моменты со спящей крошкой», — подписала кадр актриса. На снимке нельзя разглядеть лица малышки. Многие пользователи соцсети предположили, что кадр может быть архивным.
Подробных комментариев относительно того, что происходит у нее в семье, Хайден не стала давать.