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После слухов о том, что Кличко забрал у Панеттьери дочь, актриса опубликовала фото с малышкой

На днях западные СМИ распространили информацию о том, что 29-летняя Хайден Панеттьери не видится со своей 4-летней дочерью Кайей-Евдокией. Однако звезда сериала «Герои» дала понять, что это лишь домыслы журналистов.

В прошлом году Хайден Панеттьери разошлась со своим бойфрендом Владимиром Кличко. Сообщалось, что расставание было мирным и бывшие возлюбленные не имеют друг к другу никаких претензий. Оказалось, что все прошло не так уж и гладко: по информации иностранных СМИ, боксер забрал их общую дочь и увез на Украину. Сейчас воспитанием девочки занимается ее бабушка, мама Владимира.

7 февраля Панеттьери отреагировала на эти слухи. Знаменитость опубликовала на своей странице в Твиттере совместную фотографию с ребенком.

«Сладкие моменты со спящей крошкой», — подписала кадр актриса. На снимке нельзя разглядеть лица малышки. Многие пользователи соцсети предположили, что кадр может быть архивным.

Подробных комментариев относительно того, что происходит у нее в семье, Хайден не стала давать.  

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08 февраля 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Legion-Media.ru, Twitter

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Поздно, на вумене ее уже облили и в спину плюнули. Тут это быстро!

  • Что у нее на руке на четвертом фото? тату? Похоже на безобразный шрам

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