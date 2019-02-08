После слухов о том, что Кличко забрал у Панеттьери дочь, актриса опубликовала фото с малышкой

На днях западные СМИ распространили информацию о том, что 29-летняя Хайден Панеттьери не видится со своей 4-летней дочерью Кайей-Евдокией. Однако звезда сериала «Герои» дала понять, что это лишь домыслы журналистов.

1 2 3 4 5 6 Хайден Панеттьери отреагировала на слухи о том, что не видится с дочерью

В прошлом году Хайден Панеттьери разошлась со своим бойфрендом Владимиром Кличко. Сообщалось, что расставание было мирным и бывшие возлюбленные не имеют друг к другу никаких претензий. Оказалось, что все прошло не так уж и гладко: по информации иностранных СМИ, боксер забрал их общую дочь и увез на Украину. Сейчас воспитанием девочки занимается ее бабушка, мама Владимира.

7 февраля Панеттьери отреагировала на эти слухи. Знаменитость опубликовала на своей странице в Твиттере совместную фотографию с ребенком.

«Сладкие моменты со спящей крошкой», — подписала кадр актриса. На снимке нельзя разглядеть лица малышки. Многие пользователи соцсети предположили, что кадр может быть архивным.



Подробных комментариев относительно того, что происходит у нее в семье, Хайден не стала давать.