«Чтобы точно не воскрес»: Быков и Смоляков рассказали о кино

Очередными гостями онлайн-шоу «ОК на связи!» стали режиссер Юрий Быков и актер Андрей Смоляков, которые пришли в шоу в преддверие премьеры фильма «Завод». Они ответили на вопросы пользователей Одноклассников и поделились подробностями о съемках фильма.

О фильме «Завод»

Быков: «Завод» – об очень яростном противостоянии двух совершенно разных людей. Эта история универсальна прежде всего потому, что она про отношения людей, которые по разным причинам получили какое-то жизненное благосостояние, и людей, которым, скажем так, не повезло получить это благосостояние. Это история вечная. Вечная именно потому, что не бывает той самой справедливости от природы, не бывает тех самых равных возможностей от природы и так далее.

О сценарии и выборе актеров

Быков: Сценарий был написан достаточно давно, еще после того, как была закончена картина «Дурак». Другое дело, что он долго искал путь воплощения в жизнь, в том числе и финансовый. Поэтому, когда сценарий был сформирован, там по сути дела ни на кого конкретно намечено ролей не было. Именно тогда, когда было понятно, что проект состоится, произошел режиссерский разбор персонажей. Из этого разбора достаточно быстро появились те артисты, которые потом сыграли роли. В тот момент, когда я понял, что проект состоится, предложения к артистам поступили быстро. В том числе и к Андрею Смолякову. И мы встречались, долго разговаривали. Но мне кажется, когда сценарий пишется под кого-то, можно попасть в ситуацию, когда человек вдруг не сможет сыграть. И тебе будет очень обидно, неловко и больно, и ты будешь себя перестраивать.







Юрий Быков и Андрей Смоляков в гостях у Евгения Рыбова

Об Иване Янковском

Смоляков: Ваня – замечательный артист. Как с партнером на площадке я с ним столкнулся впервые. Он замечательный, чудный. Но одно ему не может простить вся наша съемочная группа, мужской состав. Когда нужно было снять крупный план Вани, как он смотрит на всю эту разборку, то нас, как пожилых артистов после смены всех отправили домой. Снимали ночью, спать хочется. Ну, а крупный план Вани как-нибудь снимем. Мы благополучно поехали к своим подушкам. Юра остался с Ваней: бегал по цеху, стучал палками, что-то там крушил, махал. Ваня смотрел на это – и просто смеялся. Поэтому на следующий день для мальчика Вани весь мужской состав нашей труппы разыгрывал по скотскому серьезу уже отснятую сцену для того, чтобы сняли крупный план Вани. Играли мы это с очень «добрым» подтекстом, с огромной любовью к нашему юному коллеге.

О тяжелых условиях съемок и единой команде

Быков: Действительно были достаточно суровые условия, потому что это ночь. Вся картина снималась именно ночью. Даже дневные сцены. Даже то, что могли снимать днем. Вся съемочная группа, прежде всего артисты, приняли решение, что все участвуют в процессе именно ночью, чтобы было ощущение, что мы единая команда. Я за это очень благодарен.







Юрий Быков и Андрей Смоляков

О жизни МХТ после смерти Табакова

Смоляков: После смерти Олега Павловича теперь в театре художественный руководитель Владимир Львович Машков. Начали наше существование с того, что сделали спектакль «Матросская тишина», который когда-то делал Табаков еще со студентом, Владимиром Машковым. И вот такая премьера в театре родилась. Худрук – хороший. Ему досталось очень большое хозяйство. Многие считают, что театр Табакова – это маленький подвальчик, там уютно и тепло. Нет, это огромное хозяйство. Владимир сейчас это хозяйство уже освоил и начинает из него что-то лепить. Это две сцены, школа. Там много чего. У него забот прибавилось. У нас сохранен практически весь репертуар. «Матросская тишина» будет в феврале, будет идти три раза в месяц. Первые спектакли прошли очень хорошо. Но было такое впечатление, что зрительский зал стоял по колено в слезах. Это прекрасно.

О фильме «Государственная граница. Год сорок первый»

Смоляков: Да, я помню. Это был 1986 – 1987 год, город-герой Брест. Запомнилось то, что я попросил режиссера: «Я не хочу играть в продолжении. Давайте мы меня убьем». Слава Никифоров хорошо ко мне относился. Он сказал: «Хорошо». Дальше он придумал сцену моей смерти и придумал слова «На родной земле». Последние слова моего персонажа. На самом деле я очень дорожу этой картиной. Это телевизионный фильм. Это сериал. Там много очень хорошего, человеческого. В те далекие годы приоткрыли что-то новое о том, как начиналась эта война. Рассказали людям что-то новое. Если я не ошибаюсь, Харрисон Форд, когда снимался в седьмой части «Звездных войн», тоже сказал, что согласен сниматься в этом фильме, но его нужно убить так, чтобы он уже точно не воскрес ни в каком образе.