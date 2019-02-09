Свой блог и Кончита Вурст в кумирах: что известно о главном сопернике Сергея Лазарева на «Евровидении» Билале Ассани

В ночь с 7 на 8 февраля стало известно о том, что Россию на «Евровидении-2019» представит Сергей Лазарев. Многие считают, что главным конкурентом певца на этом конкурсе станет 19-летний Билал Ассани, который будет выступать за Францию. Чем же так покорил Запад эксцентричный музыкант?

Францию на «Евровидении-2019» будет представлять Билал Ассани

Сергей Лазарев в этом году вновь поборется за первое место на международном музыкальном конкурсе «Евровидение». Многие коллеги артиста уверены, что на этот раз удача окажется на его стороне и он повторит судьбу Димы Билана, который в 2008-м все же стал лучшим. Лазарев, безусловно, сильный артист, но многие букмекеры уже делают ставки на победу Франции. Эту страну будет представлять молодой эпатажный певец Билал Ассани.

На сцене в Тель-Авиве парень будет исполнять свою композицию под названием Roi, что в переводе с французского языка означает «Король».

19-летний француз марокканского происхождения — фигура очень заметная. На родине он прославился еще несколько лет назад, но не только благодаря своим вокальным данным. Дело в том, что Билал — популярный блогер. Его YouTube-канал пользуется бешеной популярностью у жителей европейских стран, владеющих французским (как-никак на аккаунт подписаны 860 тысяч человек — и это еще не предел). В своих видео парень показывает, как наносит мейкап, примеряет свадебные платья и разные парики, отвечает хейтерам. Не обходится, разумеется, и без музыки: он поет, снимает клипы.



У Ассани есть и страница в Инстаграме. Там все по классике: селфи, модные образы (стильным и женственным аутфитам молодого человека могут позавидовать и бывалые фэшэнисты), кадры с выступлений и вечеринок.

Страницы Билала в соцсетях очень популярны

В настоящее время все вокруг, конечно же, обсуждают композицию, которую артист представит на «Евровидении», да и вообще само решение отправить на конкурс эксцентричного андрогина. Билал Ассани начал петь еще совсем ребенком. Мальчику было пять лет, когда родители обратили внимание на его талант. Вскоре он стал брать уроки вокала. Еще одна страсть блогера — танцы.



В 2015 году Билал решил принять участие во втором сезоне проекта The Voice Kids («Голос. Дети» — наш аналог этого шоу). Попытать свои силы подростку предложил его друг Немо Шиффман, который дошел до финала в первом сезоне. На слепых прослушиваниях парень исполнил композицию победительницы «Евровидения-2014» Кончиты Вурст Rise Like a Phoenix. Именно австрийца, которому принес славу образ бородатой женщины, юный музыкант считает своим кумиром. В число любимцев также входят Бейонсе и Ким Кардашьян, стиль которой Билал обожает.

Многие букмекеры уже делают ставки на победу музыканта, которому предстоит сражаться за первенство с Сергеем Лазаревым

Вернемся к детскому «Голосу»: судьям понравилось выступление Ассани, и он прошел дальше. На одном из следующих этапов тинейджер провалился, но к тому моменту у него уже появились свои фанаты. С ним захотели работать многие звукозаписывающие компании. Сотрудничество как-то не складывалось. Все потому, что артисту не нравились условия.

«Из меня хотели сделать очередную поп-звезду, еще одного Джастина Бибера. Честно, ничего не имею против него, но себя таким не представляю. Поэтому мне всюду отказывали», — откровенничал молодой человек в интервью журналу Billboard.

Летом 2017-го Билал Ассани публично признался, что является гомосексуалистом. Произошло это за день до парада, в котором парень, разумеется, участвовал.

1 2 3 ... 19 Билал Ассани не причисляет себя ни к мужскому полу, ни к женскому...

Поклонники хвалили блогера за смелость и желание отстаивать права представителей сексуальных меньшинств, несмотря ни на что. Впрочем, тогда же у харизматичного молодого человека появилось немало недоброжелателей: ему доставалось не только за предпочтения, но и за цвет кожи, манеру одеваться.



Когда же было объявлено, что именно Билал отправится на «Евровидение», ему стали поступать угрозы. Пришлось отвечать: «Мне очень больно читать подобные вещи о себе. Мне грустно, но я не собираюсь сдаваться и поставлю всех хейтеров на место». Надо сказать, что в обиде Ассани не останется, ведь за него вступились многие общественные организации.



Кстати, сам певец не относит себя ни к мужчинам, ни женщинам. Один день он носит платья и парики, другой — джинсы, простые толстовки и футболки. В общем, Билал Ассани — герой очень интересный, и во Франции верят, что жюри международного конкурса оценит его талант высшими баллами.