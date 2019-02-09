«Перестаралась»: Айза Анохина опубликовала снимок в Инстаграме и извинилась за использование фотошопа на нем

34-летняя Айза Анохина — активная пользовательница Инстаграма. Бизнесвумен выкладывает в профиль красиво обработанные фотографии, однако иногда чувство меры ее подводит.

1 2 3 4 5 Айза Анохина выложила серию фото в Инстаграм

Сегодня самые популярные блогеры не только не скрывают того факта, что обрабатывают свои снимки, но и учат этому тысячи людей. Айза Анохина также стремится к тому, чтобы ее страница в Инстаграме выглядела привлекательной.



Бизнесвумен ретуширует свои фото, представая в лучшем свете, но при этом признается, что недостатки у нее тоже есть (вспомнить хотя бы недавнее честное фото без мейкапа и фильтров). На днях Айза выложила серию снимков, под которыми сразу призналась, что на этот раз переборщила с обработкой.

«Да простят меня мои фолловеры за столько фотошно-разглаженную морду. Перестаралась», (орфография и пунктуация автора сохранены) — написала Анохина.

В комментариях подписчики согласились с тем, что фотошопа на снимке слишком много. Многие отметили, что бизнесвумен буквально закрасила себе лицо, оставив только глаза. Тем не менее поклонники поддержали Айзу, напомнив, что нет ничего лучше, чем быть самой собой. Пусть и с некоторыми недостатками. Согласны?