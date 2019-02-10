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В ответ на обвинения Никиты Михалкова звезда Comedy Woman Наталья Медведева извинилась за скандальную шутку

Не так давно шутки Comedy Woman вновь были раскритикованы обществом, свое возмущение высказал даже Никита Михалков. В Инстаграме Наталья Медведева, участница того самого номера, вызвавшего недовольство публики, публично принесла свои извинения.

Наталья Медведева покинула шоу Comedy Woman несколько лет назад, но это не помешало ей оказаться в центре недавнего скандала. Шесть лет назад участницами популярного шоу был показан номер, который сегодня вызвал массу критики.

«Тихо. Чувствуете? Прямо холодок по спине пробежал», — сказала героиня Екатерины Варнавы. «Это мужик из рекламы Mentos дыхнул!» — ответила Надежда Сысоева в амплуа школьницы. «Нет, это замерзший дух генерала Карбышева. Он подошел к тебе сзади и приобнял», — добавила персонаж Натальи Медведевой.

Речь идет о генерале Дмитрии Карбышеве — советском ученом, генерале инженерных войск, который в 1945 году был облит водой на морозе и скончался от холода.

Не так давно номер всплыл на просторах Сети и вызвал широкий резонанс. Никита Михалков, увидевший скандальный отрывок, тоже не смог сдержать эмоций. «Ну а когда эти овцы из Comedy Woman шутят вот так, они сами понимают, что они говорят? О ком они говорят? Они на секунду могут себе представить, что это такое, на сорокаградусном морозе стоять обливаемым из шлангов ледяной водой и превратиться в ледяной памятник самому себе?» — возмутился режиссер.

На днях Медведева опубликовала пост в Инстаграме, в котором попросила прощения. «Приношу свои глубокие извинения за номер Камеди Вуман 2013 года, где упоминалась фамилия великого генерала. На тот момент я искренне думала, что эта фамилия вымышленная. Искренне. Правда. Извините меня», — написала Наталья. 

Экс-участница шоу добавила, что актрисы Comedy Woman подписывают контракт, согласно которому они обязаны играть во всех сценках, написанных для них. Скандальный номер не стал исключением. Тем не менее Наталья искренне сожалеет о случившемся. 

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10 февраля 2019
Текст Саша Белая
Фото Instagram

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13 комментариев Добавить комментарий
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  • Молодец, что не стала оправдываться, а просто принесла извинения! Надеюсь, это тот урок , который эти девушки выучат...

  • Да, вот плоды современного, школьного образования. А ЕГЭ , вообще, методом тыка : угадал, не угадал.

  • Наталья не знала о генерале Карбышеве!?!?!? Она же не из "поколения ЕГЭ"! Дааа уж, неизвестно, что лучше - шутить об истории или не знать её(((((((((((((

  • Гость

    Молодец, что не стала оправдываться, а просто принесла извинения! Надеюсь, это тот урок , который эти девушки выучат...

    Она как раз-таки оправдывается, причём весьма топорно)

  • Достойное извинение. А историю нужно знать.

  • - Что будет если две самые умные участницы Comedy Woman перейдут в Сомеdy Club?- Общий IQ резидентов обоих шоу немного возрастёт ...

  • Спохватился Михалков. Больше 5 лет прошло🤦‍♀️ Решил напомнить о себе, попиариться. И его "овцы" его тоже совсем не красят. Девки, может, и, правда, не знали о Карбышеве, вот и ляпнули, а Михалков оскорбил умышленно.

  • Гость

    - Что будет если две самые умные участницы Comedy Woman перейдут в Сомеdy Club?- Общий IQ резидентов обоих шоу немного возрастёт ...

    - Что будет если две самые глупые участницы Comedy Woman перейдут в Сомеdy Club?- Общий IQ резидентов обоих шоу немного возрастёт ...

  • Напомнило знаменитый американский анекдот про Шакиро Сузуки ...Погуглите - не пожалеете ...

  • Здесь ключевое слово "Генерала" Карбышева. Ну если ты даже не знала кто это, неужели нельзя поинтересоваться про кого и что ты вобще мелешь??

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