Брэд Питт был замечен на праздновании дня рождения Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон отметила 50-летний юбилей. На вечеринку по случаю дня рождения актриса пригласила многих знаменитостей, в том числе и бывшего мужа Брэда Питта.

В это трудно поверить, но вечно молодой Дженнифер Энистон 50 лет! 9 февраля актриса закатила грандиозную вечеринку по случаю дня рождения. Праздник прошел в отеле Sunset Tower в Голливуде.



Папарацци поджидали гостей у входных дверей. Среди приглашенных были замечены Кейт Хадсон, Лиза Кудроу, Барбара Стрейзанд, Роберт Дауни-младший, Синди Кроуфорд, Сандра Баллок и многие другие.



Удивительно, но на вечеринке фотографы также «поймали» Брэда Питта! Актер пытался скрыться от фотокамер, натянув кепку на глаза, но ему это не удалось. Примечательно, что второго бывшего супруга Джастина Теру Энистон почему-то не пригласила.