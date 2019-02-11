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Мишель Обама вышла на сцену с Леди Гагой, Джей Ло и другими селебами на «Грэмми-2019»

10 февраля в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения «Грэмми». Почетной гостьей мероприятия стала бывшая первая леди США Мишель Обама.

Появление 55-летней Мишель Обамы на сцене спортивного комплекса «Стэйплс-центр» стало большим и очень приятным сюрпризом для собравшихся на «Грэмми-2019». Экс-первая леди США вышла к гостям в сопровождении ведущей церемонии Алиши Кис, Дженнифер Лопес, Леди Гаги и Джады Пинкетт-Смит.

Мишель выбрала для мероприятия серебристый брючный костюм Sachin & Babi, расшитый пайетками.

В ходе мероприятия жена Барака Обамы рассказала о том, какую роль в ее жизни играет музыка. «Последние десять лет она меня всегда подпитывала, помогала рассказывать свою историю. И я знаю, что такие же чувства испытывают и все присутствующие в этом зале», — говорила Мишель. Миссис Обама, кажется, сорвала даже больше аплодисментов, чем выступавшие до нее исполнители. 

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11 февраля 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Getty Images
Теги

Дженнифер Лопес, Алиша Кис

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