Нежные признания и пышные букеты: как звезды поздравили вторых половин с Днем святого Валентина

14 февраля во всем мире отмечается самый романтичный праздник в году — День святого Валентина. Многие селебрити воспользовались этим поводам, чтобы в очередной раз признаться дорогим людям в нежных чувствах.

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино



Одни люди обожают День всех влюбленных, другие его ненавидят, но равнодушных точно нет. Накануне праздника Анастасия Решетова, например, заявила, что никогда не отмечает его. Модель дала понять, что ей не нужны особые поводы для того, чтобы устроить приятный сюрприз своему избраннику, рэперу Тимати. По мнению знаменитости, романтику в отношениях можно поддерживать не только в конфетно-букетный период.

Впрочем, многие не разделяют точку зрения Анастасии и с удовольствием отмечают День всех влюбленных.

Мария Погребняк рассказала в Инстаграме о романтическом ужине, который устроила в канун 14 февраля. А Алена Шишкова и Ольга Куриленко похвастались роскошными букетами, полученными в этот день.



Многие селебы воспользовались случаем и напомнили любимым людям, насколько они важны для них.



Анастасия Тарасова

«Будьте счастливы и любимы каждый день. Отношения — это добровольная работа, но только которая по душе. Мужчины, не обделяйте вниманием своих прекрасных половинок, чтобы им не приходила идея негативно самовыражаться на просторах интернета. Женщины, оставайтесь женщинами, в первую очередь. Настоящими, ласковыми, искренними и прекрасными. Всем любви!» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены)





Ксения Бородина

«Я хочу быть с тобою всегда! Чтоб и в праздники вместе, и в будни, Чтобы нас лишь сближали года И чужие бездушные люди. Чтобы солнце дарило тепло, Если небо, то пусть голубое; Чтобы ночью нам было тепло, Чтобы имя друг друга — святое. Только б счастье искрилось в глазах, Чтобы ссоры все шли незаметно; Если радость, то можно в слезах, А обиды пусть очень уж редко»

Курбан Омаров

«Я скептически отношусь к праздникам подобного рода, но не упущу возможность еще раз признаться в любви своей жене. С того самого дня, когда я встретил ее , в моей жизни все изменилось. Я по-иному смотрю на будущее, и вижу его только рядом с ней. Только для нее я готов меняться. Я хочу дарить ей счастье, окружить заботой. Чтобы мы не прекращали смотреть в одну сторону. Ксюша, я очень сильно люблю тебя!»

Вера Брежнева и Константин Меладзе

«Люди, любите друг друга»

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе

Альбина Джанабаева поделилась романтичным снимком с Валерием Меладзе и пожелала всем счастливого Дня святого Валентина

Ольга Бузова

«Мои хорошие, поздравляю всех с праздником любви! Я счастлива, когда вижу влюбленные пары. Среди моих друзей есть потрясающие семьи, где царит любовь и гармония уже много-много лет. Я всегда смотрю на них и радуюсь. Поэтому моя вера в любовь, бескорыстную, честную, светлую и искреннюю, несмотря ни на что, не угасает. Я обязательно буду счастливой по-женски. Настанет тот день, когда я этот праздник буду отмечать вдвоем со своим любимым мужчиной. Появится тот, который преодолеет все мои страхи и тараканы, окутает меня любовью, и которому смогу полностью довериться я. А пока, я всю свою любовь дарю вам, и хочу поздравить всех с праздником — цените друг друга здесь и сейчас, не ждите 14 февраля, чтобы побаловать друг друга, влюбляетесь, наслаждайтесь каждой минутой жизни, не бойтесь осуждений, и любите всем сердцем»

Айза Анохина

«Невыносимые, непростые, но любящие друг друга. С праздником сердечек»

Елена Темникова

«Я вас люблю, котята мои, и поздравляю. Всем любви неразрывной. Максимально нежной и верной. Будьте самыми счастливыми»

Наталья Чистякова-Ионова

«Я бы никогда не знала, что такое настоящая любовь, если бы не встретила тебя. Ты сделал это чувство безграничным для нас двоих. Обнимите крепко тех, кого любите. Эти моменты бесценны»

Татьяна Терешина

«Что для меня любовь? А это когда крепко, когда по-родному, когда по-доброму и когда хочется отдавать. Когда не жалко, когда щедро! Когда любимый спит, и ты не шуршишь и не раскрываешь шторы и когда даже и не задумываешься, что хранишь верность. В общем, всем верной и долгой любви! Еще раз с Праздником!»

Кирилл Сафронов и Саша Савельева

В честь Дня всех влюбленных солистка группы «Фабрика» опубликовала нежное селфи с мужем Кириллом Сафоновым

Алена Шишкова

Избранник Алены Шишковой предподнес ей огромный букет красных роз

Ксения Собчак

Медиадива показала Валентинку, которую ей подарил сын Платон

Мария Погребняк

«С 14 февраля. Как поздравили своих половинок? Мы украсили квартиру шарами, зажгли свечи, приготовили ужин (отмечали в ночь с 13-го на 14-е)»

Стас Костюшкин

«''Дельфиненок'' — именно так я называл Юльку пятнадцать лет назад, когда наши отношения только начинались. За эти годы, как мы только друг друга не называли, но ближе всего мне конечно остался Дельфиненок»

Любовь Толкалина

Актриса получила цветы и съедобный подарок на День всех влюбленных

Эрика Герцег

«С Днем влюбленных, мои хорошие! Любить и быть любимым — это прекрасно! Кто еще не нашел свою половинку, не расстраивайтесь! Поверьте, я тоже очень долго ждала. Но я верю, что у каждого найдется своя Любовь!»

Яна Кудрявцева

«Мои дорогие подписчики, я хочу пожелать вам любви — искренней и чистой! Любите и будьте любимыми! Обнимайтесь, целуйтесь, радуйтесь, дарите подарки и делайте вместе все, что только захотите! Дим,не ругай меня за это фото. Я тебя очень сильно люблю»

Марина Ким

«Всех, кто сегодня празднует, поздравляю с Днем влюбленных! И от души желаю всем-всем-всем, даже заядлым хейтерам, найти свою любовь»

Джерри Холлиуэлл

«С Днем святого Валентина, Кристиан! Я тебя люблю»

